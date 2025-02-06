İBB'den Deprem Şehitlerine Anma Töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için afetin meydana geldiği saat 04.17'de anma programı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, herkesi derin acıya boğan o acı felaketin yıl dönümünde bir araya geldiklerini söyledi.

Hayatını kaybedenler için dua edip rahmet dilediklerini belirten İmamoğlu, "Ama benim burada bir duam daha var. 11 ilimizde yaşanan ve 10 binlerce bu çağa hiç yakışmayan bir biçimde tedbir alamadığımız o insanların bu felaketi bu kadar derin, bu kadar acı yaşamalarına belki de vesile olan, geçmişten bugüne ihmalleriyle bu acı, bu derin felaketin derinleşmesine sebep olan bizleri, bu ülkenin yöneticilerini, bu ülkede tedbir almayan kim varsa hepimizi, o kaybettiğimiz insanlar affeylesin." dedi.

İmamoğlu, Türkiye'nin afet yönetiminde koordinasyon eksikliği yaşandığını söyleyerek, "Bizim en derin felaket anında bile, en vahim olayda bile bir araya gelebilmemizi ve birlikte düşünebilmemizi, birlikte enkazı ayağa kaldırıp altındaki insanları çıkarabilmemizi sağlayamamanın acısını yaşadım." diye konuştu.

Böyle felaket anlarına hazır olmak, birlikte hareket etmek ve çözüm bulmak zorunda olduklarını dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ders almayı değil, o günlere hazır olmayı Allah bize nasip etsin. Bu işin başka bir yolu yok. O 11 şehrimizde bu felaketi yaşayan insanlarımıza, geriye kalanlarına, milyonlarca insanımıza karşı çok derin bir sorumluluğumuz var. Bu ülkenin eşitliğine, birliğine ve beraberliğine inanan bir yönetici olarak, oradaki insanların düştüğü o derin kuyudan, yere eğildiği, büküldüğü, büzüştüğü o halden ayağa kaldırıp, her birimizle eşit hale getirmeden başımız dik bu ülkede yürüyemeyiz. "

İBB'nin 15 bine yakın çalışanıyla AFAD tarafından sorumlu oldukları başta Hatay olmak üzere, birçok ile hizmet götürmekten ve büyük katkı sunmaktan onur duyduklarını ifade eden İmamoğlu, İBB'nin bütün yöneticilerine, çalışanlarına teşekkür etti.

Programın ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu, hakkında, 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameye ilişkin, "Türkiye'nin en önemli şehrinde yargı adına yapılan bu hataların, yanlışların ve doğru olmayan hukuki uygulamaların gündemimizi işgal etmesini gerçekten derinden üzüntüyle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ile çalışanlar da katıldı.