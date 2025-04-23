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İBB'den Deprem Açıklaması: Ciddi Bir Vaka Bulunmuyor

İBB'den Deprem Açıklaması: Ciddi Bir Vaka Bulunmuyor
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisinin bulunmadığını duyurdu. İBB, gelişmeler hakkında açıklama yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisinin olmadığını bildirdi.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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