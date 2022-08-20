İBB'den çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerle ilgili açıklama Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım hatlarında 139 yürüyen merdivenin, 9 asansörün ve 4 yürüyen bandın, arıza, revizyon, güvenlik ve ihtiyaç fazlası gerekçesiyle çalışmadığını bildirdi.

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Metro İstanbul'un 1491 yürüyen merdiven, 467 asansör ve 58 yürüyen bant ile Türkiye'nin en büyük ekipman parkına sahip işletme olduğu kaydedildi.

Şirketin işletmesinde bulunan ekipmanların emre amadelik durumunun sürekli takip edildiği belirtilen açıklamada, ekipmanların son 3 ay ortalamasında yüzde 99,42 oranla hizmet sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu ortalamanın, Metro İstanbul'un 34 yıllık tarihinde bir rekor olduğu dile getirilerek, aynı zamanda dünyanın en büyük 44 metrosunun üye olduğu uluslararası metro işletmeleri kıyaslama organizasyonu Comet'in yüzde 98,20'lik ortalamasının çok üzerinde bir performans olduğu bildirildi.

Metro yatırımlarının uzun süreli olarak planlandığını ve yapıldığı tarihtekine göre değil gelecek yıllardaki olası ihtiyaç duyulacak kapasiteye göre planlanarak inşa edildiği anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"2000 yılı ve sonrasında etaplar halinde açılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda bazı girişler ve çıkışlar ihtiyaç fazlası olduğu için açılış tarihinden beri kapalı tutulmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi kamu kaynaklarını verimli kullanmak ilkemiz gereği ekipmanların bulunduğu alanlarda yolcu sayıları izlenerek belli bir kullanım yoğunluğuna ulaşmadan işletmeye açılmamaktadır. Tasarruf nedeniyle kapalı olduğu iddia edilen ekipmanlar, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere açıldığı günden bu yana kapalı tutulan ekipmanlardır. Hatlarımızda açıldığı günden itibaren emniyet güçleri tarafından güvenlik sebebi ile açılmasına izin verilmeyen girişler ve bu girişlerde yürüyen merdiven ve asansörler de bulunmaktadır. Özetle, tüm hatlarımızda etaplar halinde açıldıkları ilk gün itibarıyla bazı girişler ve geçitler ihtiyaç fazlası olduğu için kapalı tutulmaktadır. Bunların hepsi yolcu konforunu engellemeyen, hemen yakınında alternatifi bulunan ekipmanlardır ve bu sebeple önceki yıllarda alınan kapalı tutulma kararı halen uygulanmaktadır."

Tüm ekipman durum bilgilerinin şeffaflık ilkesi gereği www.metro.istanbul internet sitesinden anlık olarak kamuoyu ile paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"An itibarıyla 1491 yürüyen merdivenimizin 10'u arıza bakımındadır, 9'u revizyon çalışmasındadır, 4'ü emniyet kararı ile güvenlik gerekçesi ile kapattırılmıştır, 116 yürüyen merdivenimiz ise hattın açılışından itibaren ihtiyaç fazlası gerekçesiyle kapalı moda alınmıştır. 467 asansörümüzün 2'si arıza bakımındadır, 4 adedinde revizyon çalışması yürütülmektedir, 3 asansörümüz ise 2013 yılından bu yana ihtiyaç fazlası nedeniyle kapalı konumdadır. 58 yürüyen bandımızın 4 adedi işletmeye kapalı alanda bulunmakta olup maç günlerinde oluşan ihtiyaç nedeniyle kullanıma açılmaktadır. 54 bandımız aktif olarak hizmet vermektedir."