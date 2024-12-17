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İBB'den Bölgesel İstihdam Ofisi Ödülleri Töreni

İBB'den Bölgesel İstihdam Ofisi Ödülleri Töreni
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından İstanbul'un istihdamına yaptığı katkılardan dolayı 73 firmaya ödül verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'dan bu yana 227 bin istihdama aracılık ettiklerini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgesel istihdam ofislerinin büyük bir hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.

İmamoğlu, "2019'dan bugüne kadar tam 227 bin istihdama aracılık etmiş durumdayız. Sadece 2024'te 57 bin insanı İstanbul'da iş sahibi yaptık." dedi.

Tüm bunları vatandaşların talepleri ve işverenlerin katkısıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden İmamoğlu, "Şu anda İstanbul genelinde 29 şubeyle iş gücü piyasasına özenli bir fayda sağlamayı ve aynı zamanda bunu ciddi bir sosyal projeye dönüştürmeyi başardık. Kısa sürede yakaladığımız bu ivme, bu işbirliği ortamı, 'İyi ki bölgesel istihdam ofislerini kurmuşuz.' dedirtiyor bize. 2025 yılının ocak ayında Kasımpaşa'da 30'uncu ofisimizi faaliyete açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından 2024'te 100'ün üzerinde istihdam sağlayan 73 firmaya ödül verildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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