İbb'den Açıklama: "İstanbul Kontrol Altında"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın son 4 yılın temmuz ayında kaydedilen en şiddetli yağış olduğunu açıkladı. "İstanbul kontrol altında" denilen açıklamada; 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt Haramidere'de 360 personelin çalışmalarını sürdürdüğü, Esenyurt'ta metrekareye 123 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "İstanbul bu temmuz ayında son 4 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kaldı" denildi. "İstanbul kontrol altında" başlığı ile yapılan açıklamada; 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt Haramidere'de 360 personelin çalışmalarını sürdürdüğü, Esenyurt'ta metrekareye 123 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, ayrıca şu bilgiler verildi:

"Normal aylık yağışın 5 katını gören İstanbul'da geceden bu yana İBB, anında müdahale etti. İstanbul'un genelinde İBB, 3 bin 179 personel, 2 bin 23 araç ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt, Haramidere'de 360 İBB personeli çalışmalarına devam ediyor. Yollarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 6 mobil büfe kritik noktalara yerleştirildi."

ANKA / Güncel