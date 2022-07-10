İbb'den Açıklama: "İstanbul Kontrol Altında" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbb'den Açıklama: "İstanbul Kontrol Altında"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın son 4 yılın temmuz ayında kaydedilen en şiddetli yağış olduğunu açıkladı. “İstanbul kontrol altında” denilen açıklamada; 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt Haramidere’de 360 personelin çalışmalarını sürdürdüğü, Esenyurt’ta metrekareye 123 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın son 4 yılın temmuz ayında kaydedilen en şiddetli yağış olduğunu açıkladı. "İstanbul kontrol altında" denilen açıklamada; 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt Haramidere'de 360 personelin çalışmalarını sürdürdüğü, Esenyurt'ta metrekareye 123 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "İstanbul bu temmuz ayında son 4 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kaldı" denildi. "İstanbul kontrol altında" başlığı ile yapılan açıklamada; 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt Haramidere'de 360 personelin çalışmalarını sürdürdüğü, Esenyurt'ta metrekareye 123 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, ayrıca şu bilgiler verildi:

"Normal aylık yağışın 5 katını gören İstanbul'da geceden bu yana İBB, anında müdahale etti. İstanbul'un genelinde İBB, 3 bin 179 personel, 2 bin 23 araç ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt, Haramidere'de 360 İBB personeli çalışmalarına devam ediyor. Yollarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 6 mobil büfe kritik noktalara yerleştirildi."

ANKA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title