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İBB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İBB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde anlamlı bir kutlama etkinliği düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in temellerini oluşturan özgürlük, eşitlik ve adalet vurgusunu yaptı. Etkinlikte konserler verildi ve bir yangın olayı yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Yenikapı sahilindeki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim'de Cumhuriyet'i ilan edenlerin çok net bir hedefinin olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hedefi, "Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması" olarak tanımladığını anlatan İmamoğlu, "Bakın, ne diyor 100 yıl önce Atatürk. Dünya bu kelimeleri daha bilmiyordu. Diyor ki, 'Özgürlük, eşitlik ve adalet.' Cumhuriyet, işte bunları en yüksek seviyede ve herkes için sağlamak üzere kuruldu." dedi.

Cumhuriyet'in, tarihi derinliğe sahip muazzam bir tasarım olduğunu, Atatürk'ün mimarı olduğu bu muazzam tasarımın, milletçe verilen savaşlar ve mücadeleler sonrası ortak iradeyle şekillendiğini dile getiren İmamoğlu, herkesin hakkının ve hukukunun eşit olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki cumhuriyetin demokrasiden ayrı düşünülemeyeceğine değinen İmamoğlu, "Çünkü Atatürk, onu milletiyle kurdu. Dünyanın en organik cumhuriyetidir Türkiye Cumhuriyeti. Ülkemiz kurulduğu andan itibaren demokrasi ve Cumhuriyet'in bütünlüğü üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyet, sanıldığı gibi sadece devleti değil, aynı zamanda bizleri, aynı devlet içinde, özgür irademizle bir arada olmamızı temsil eder." ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu filmin gösterildiği ve DJ Burak Yeter ile Shaman Dans Gösterisi'nin sahne aldığı etkinlikte, şarkıcı Emir Can İğrek ve Hadise konser verdi.

Öte yandan Hadise'nin şarkı söylediği sırada etkinlik alanındaki aydınlatma kulesinde yangın çıktı. Görevlinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

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