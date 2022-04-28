İBB'de yakalanan teröristin dağdan iniş görüntüleri ortaya çıktı: Şehir iyi gelecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D.'nin 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçti.

SORGUSU SÜRÜYOR

Dün polis ekipleri, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışmakta olan zanlıyı gözaltına aldı. Silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem gören şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

İŞE ALINDIĞINI DAĞDA ÖĞRENMİŞ

Duran dün polis ekipleri tarafından belediyede gözaltına alınırken bugün yeni bir görüntüsü gündeme oturdu. Yerel seçimler zamanında dağda olan Şafak Duran, İBB'de işe girdiği haberini de ilk orada haber almış. Sırt çantasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işe başlamak için dağdan inen Şafak Duran, PKK'lı arkadaşı tarafından da kameraya alınmış.

DAĞDAN İNERKENKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Görüntüleri çeken PKK'lı arkadaşı "Senin işini de yaptık. Sağlıkçı personeli yapamadık" diyor. Bunun üzerine Şafak Duran, "Veteriner de olurdu. Olmadı. Yıllardır domuz tedavi ettim. Buraya kadarmış. Şehir iyi gelecek. Bana haberi geldi, sosyal hizmet uzmanı" diyor.