İBB'de İmamoğlu'na Yönelik Soruşturma İddianamesi Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame gündeme geldi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan ve kamuoyuna yansıyan İBB'ye ilişkin iddianameye dair kısa fakat önemli bir bilgilendirme yapacağını söyledi.

İddianamenin basına yansıyan içeriğine bakıldığında, açıklanan teknik verilerin, uzun yıllardır dile getirdikleri yapısal çarpıklıkların, artık adli bir dosya haline geldiğinin görüldüğünü ifade eden Türkyılmaz, "Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık bu iddianamede 402 şüpheli, 143 ayrı eylem ve 160 milyar liranın üzerinde kamu zararı tespiti yer aldığı açıklandı. Bu rakamların kendisi bile iddianamenin sadece bireysel bir suçu değil, sistematik bir düzeni, bir 'çıkar amaçlı örgütlenmeyi' konu aldığını ortaya koyuyor. Dosyada Ekrem İmamoğlu'nun 'örgüt lideri' sıfatıyla yer aldığı ve iddiaların yalnızca kişisel değil, kurumsal boyut taşıdığı görülüyor." diye konuştu.

İBB Meclisinde yıllardır, İBB yönetiminde maddi zenginleşmenin, kaynakların belirli çevrelere aktarılmasının ve bu kaynakların siyasetin finansmanı için kullanılmasının tehlikesine dikkati çektiklerini dile getiren Türkyılmaz, "Bugün görüyoruz ki o uyarılar boşuna değilmiş. İddianamenin ana omurgası tam da bu tabloya işaret ediyor. Siyaset üretmek yerine ticareti siyasallaştıran, kendi çevresine rant aktaran, şehir kaynaklarını paralel bir ekosistemin yakıtı haline getiren bir düzen. Ne acıdır ki artık bu ülkede bazı çevreler için etik, ahlak ve kamu yararı kavramları anlamını yitirmiştir. Suç teşkil eden eylemler 'normal' görülmekte, 100 yıllık bir siyasi anlayış, kendi tarihsel birikimiyle çelişen bir savrulma yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Görevlerinin bu dosyayı siyasi malzeme haline getirmek değil, İstanbullular adına denetim vazifesini yerine getirmek olduğunu kaydeden Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra iddianamenin İBB'yi ilgilendiren kısımlarını adım adım inceleyecek, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını soracak, sorgulayacak ve hesap verebilirlik adına değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Bugüne kadar 'daha iddianame ortada yok' diyerek, 'masumiyet karinesi' zırhıyla bizi susturmaya çalışanlara da açıkça sesleniyoruz. Demokrasi sadece oy vermekle değil, hesap vermekle de olur. Oyunu aldıklarınıza hesap vermek zorundasınız ve bu mecliste soru sormaktan imtina eden değil, şeffaflıktan güç alan cesur bir siyasal kültürü temsil etmelidir. Biz bu konuda karalıyız ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereğini yerine getireceğiz. Adalet er, geç tecelli edecektir ve AK Parti grubu olarak bu sürece omuz vermeye, destek olmaya ve İstanbulluların hak ve hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz."

CHP Grup Sözcüsü Özcan'ın konuşması

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise iddianamede yer alan hususların, daha önce basına sızdırılan iddiaların tekrarı olduğunu öne sürdü.

İddianamede İBB'yi bütünüyle suçlu gösteren yaklaşımdan bahsedildiğini ve bunu doğru bulmadıklarını söyleyen Özcan, "'Belediyecilik yapmak suç değildir' diyoruz. Daha önce de şahit olmuştuk, kreş yapmayı suç sayan, yurt yaptırmayı suç sayan, bunu da burada yaptırmayan AK Parti'li belediye de yoktur. Üstelik bu bağışlar meclis kararlarıyla alınır, yapılır, yaptırılır. Bunları suç sayan bir yaklaşımla da karşı karşıyayız." dedi.

Özcan, "Bilmeden, iddianamenin tamamını okumadan burada hüküm içeren cümleler kurmayı doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.