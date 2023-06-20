İBB'de görevli sosyal hizmet uzmanı PKK üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrarladı. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Şafak Duran, savcının mütalaasında belirttiği final sınavına girememesinin nedeninin ailevi sorunlarından kaynaklandığını, iki sene eğitimine ara verdiğini belirtti. Üniversiteden mezun olduktan sonra eğitim için Fransa'ya gittiğini ve 2020 yılında uzaktan eğitim ile mezun olduğunu belirten sanık Şafak Duran, 2021 yılının Mart ayında Sultanbeyli Belediyesi'nde çalışmaya başladığını, Haziran ayında ise İBB'de çalışmaya başladığını söyledi. Hayatının hiçbir döneminde silahlı ya da yasa dışı bir faaliyetinin olmadığını söyleyen sanık Duran, "Böyle bir süreçte niçin kurban seçildiğimi bilmiyorum. Gece gündüz demeden, çok emek vererek, fazlasıyla çalıştım iyi bir noktaya gelmek için. Benim 10 yıllık emeğim yerle bir edildi. Tutuklu kaldığım süre, bende hayal kırıklığı yaşattı. Ben hala adalete inanıyorum. Adalet talep ediyorum. Öncelikle beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Duran'ın avukatları da mütalaaya katılmadıklarını, hukuka dayanmayan deliller bir araya getirilerek müvekkillerinin cezalandırılmaya çalışıldığını, bir süre telefon kullanmaması veya sınavlarına katılmamış olmasının örgüt üyeliğine bağlanamayacağını ifade ettiler. Mahkeme heyeti, sanık Şafak Duran'ın örgüt üyeliği suçunun sabit olduğunu belirterek 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun da devamına hükmetti.

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