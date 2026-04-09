İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında İstanbul Senin uygulamasını kullananların verilerinin sızdırıldığı iddiayla ilgili tutuklu sanık Melih Geçek'in, "BB'nin veri sorumlusu Naim Erol Özgüner'dir. Erol, buradaki birçok kişinin tutuklanmasına sebeptir." ifadesinin ardından savcılık harekete geçti. Duruşma savcısı, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Özgüner hakkında mahkemenin başsavcılığa suç duyurusunda bulunmasını istedi.
"İBB'NİN VERİ SORUMLUSU ÖZGÜNER'DİR"
İBB’nin yönelik yolsuzluk davasında, tutuklu sanık Melih Geçek önemli iddialarda bulundu. "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kişisel verilerin sızdırıldığı iddialarıyla ilgili Geçek savunmasında, İBB’nin veri sorumlusunun Naim Erol Özgüner olduğunu belirterek, "Erol, buradaki birçok kişinin tutuklanmasına sebeptir" ifadelerini kullandı.
SAVCILIKTAN "SUÇ DUYURUSU" TALEBİ
Bu beyanların ardından duruşma savcısı harekete geçerek, etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye edilen Naim Erol Özgüner hakkında mahkemenin başsavcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep etti.