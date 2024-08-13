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İBB, Çatalca'da Hasat Bayramı Etkinliği Düzenledi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çatalca'da düzenlenen Hasat Bayramı etkinliğinde çiftçilere desteklerini açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarım alanlarının artırılması için verdikleri fide, akaryakıt, eğitim, makine ve gübre desteğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Çatalca'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanındaki etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında, salgın döneminde çiftçi kesimini hatırladıklarını söyledi.

Hiçbir şey yapamaz halde, ekemeyeceğini, biçemeyeceğini düşünen çiftçinin yanında ilk kez salgın döneminde olduklarını anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Pendik'ten Silivri'ye, Çatalca'dan Sarıyer'e, Şile'den Beykoz'a, Arnavutköy'den Büyükçekmece'ye tüm ilçelerimizde tarım yapılan alanların artırılmasına dönük desteğimize başladık. İşte o desteğimiz sadece bugün burada ürünlerini gördüğünüz fide desteği değil, akaryakıt desteği, çiftçi eğitim desteği, makine desteği, gübre desteğidir. Ziraatın en iyi şekilde yapılması adına gereken ne varsa hepsini sağlama gayreti içerisinde olduk."

İmamoğlu, bugünkü bayram hissinin, güzel ortamın ve duygunun kaynağının, verdikleri destekler olduğuna işaret ederek, bir çiftçi annenin evladı olduğunu her yerde gururla söylediğini hatırlattı.

Toprağın bereketinin bir ev için ne ifade ettiğini, yüzleri nasıl güldürdüğünü, insanları nasıl mutlu ve huzurlu ettiğini çok iyi bildiğini vurgulayan İmamoğlu, "Siz toprağın bereketini fışkırtamazsanız, o toprağı işleyenin gönlünü iyi ve hoş edemezseniz, o insanların hanesine o bereketli gelirleri akıtamazsanız, o milletin huzurlu olma şansı yok." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan İmamoğlu, Çatalca'nın Çakıl köyünde de üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle sohbet edip fotoğraf çektiren İmamoğlu, bostanda hasat yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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