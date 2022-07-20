İbb Bilimsel Danışma Kurulu Uyardı: 'Toplu Taşıma Araçları ve Kapalı Alanlarda Maske Zorunluluğu Yeniden Yürürlüğe Konmalı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, yaz sıcakları ve tatille birlikte Covid-19 pandemisinde yeniden vaka patlaması yaşandığına dikkat çekerek "Günlük olgu sayısı binin altına indiğinde kaldırılmış olan maske zorunluluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı ve denetlenmeli" çağrısı yaptı.

Yaz sıcakları ve tatille birlikte Covid-19 pandemisinde yeniden vaka patlaması yaşanıyor. Son günlerde İstanbul'da hastanelere başvuru sayısındaki büyük artış nedeniyle birçok hastanede Covid-19 servisleri yeniden açıldı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu bugün toplanarak vatandaşları yeni vakalara karşı uyardı, aşı ve tedbirlere devam edilmesini önerdi.

"VAKA ARTIŞININ ÖLÜM SAYILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2-3 HAFTA SONRA GÖRÜLEBİLECEK"

İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Bir süredir salgına karşı önlemleri kaldıran Avrupa ve Amerika'da Omicron'un daha bulaşıcı varyantları olan BA.4 ve BA.5 ön plana geçti. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre 30 Mayıs-5 Haziran haftasında 7 bin 322 olan vaka sayısı yaklaşık dört kat artışla 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635 olarak açıklandı. 4-10 Temmuz haftasında ise 117 bin 95 olgu sayısı bildirildi. Artış hızla devam ediyor, ölüm sayıları üzerindeki etkisi ise ancak 2-3 hafta sonra görülebilecek."

"AŞILANMA ORANLARI TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINI SAĞLAYABİLECEK SEVİYEDEN ÇOK UZAK"

Türkiye'de aşılanma oranlarının toplum bağışıklığını sağlayabilecek seviyeden çok uzak olduğu belirtilen açıklamada, ikinci doz aşı uygulananların toplam nüfusun yüzde 63'ünü, hatırlatma dozu alanların ise sadece yüzde 33'ünü oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada, alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:

"Bilindiği gibi aşıların ağır hastalığı ve ölümü önlemedeki etkisi özellikle ilk 6 ay için en yüksek seviyelerde seyrediyor, sonrasında ise giderek azalıyor. Bu nedenle salgının kontrolü için hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı. Daha etkili aşı kampanyaları düzenlenmeli. 5-12 yaş arasında okul çocuklarına birçok ülkede olduğu gibi aşılanma hakkı tanınmalı. Aşıya ulaşım kolaylaştırılmalı. Halkın, 6 kişinin gelmesini beklemeden, gittiği anda aşı olabileceği merkezler belirlenerek ilan edilmeli.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU YENİDEN GETİRİLMELİ"

Günlük olgu sayısı binin altına indiğinde kaldırılmış olan maske zorunluluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı ve denetlenmeli. Kapalı ortamların havalandırılmasına, fiziksel mesafe ve hijyen koşullarına yeniden özen gösterilmeli. Özellikle Kurban Bayramı tatili sırasında yaşanan hareketlilik göz önüne alındığında bu konuda çok hızlı adım atılmalı.

"PCR TESTLERİ ÜCRETSİZ YAPILMALI"

PCR testleri ücretsiz olmalı ve testlere ulaşım kolaylaştırılmalı. Bilimsel çalışmalarla duyarlılığı kanıtlanmış olan hızlı antijen testleri iş yerlerinde ve evlerde tarama testleri olarak devreye sokulmalı. Bölgeye ait veriler yayımlanarak yerel önlem ve kurallar uygulanmalı. PCR testlerinin belli bir oranında genomik analiz yapılarak hakim varyantlar belirlenmeli ve 'Türkiye Mutasyon Haritası' çıkartılmalı. Covid-19 hastalığının tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan tüm ilaçlara ülkemizde ücretsiz ulaşım sağlanmalı."

ANKA / Güncel