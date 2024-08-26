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İBB, Beyaz Yol Çalışması Nedeniyle Beşyol Durağını Kapatıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, metrobüs hattında devam eden 'Beyaz Yol' çalışması kapsamında Beşyol durağını Beylikdüzü yönünde hizmete kapatıyor. Çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde hizmete kapatılacak.

İBB ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak. Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Öte yandan 24 Ağustos'ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor.

Bu durağa ulaşmak isteyen yolcular, bir sonraki durakta inip Zincirlikuyu istikametinde tekrar metrobüse biniyor. Florya durağı, yarın saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Bölgede süren çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.

Metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması nedeniyle Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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