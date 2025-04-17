İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2024 Faaliyet Raporunu Sundı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, belediyenin 2024 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisine sundu.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Aslan, oturumda 2024 yılı faaliyet raporunu sundu.

İBB'nin faaliyetlerini anlatan Aslan, "Ücretsiz süt dağıtımından AnneKart uygulamasına, Yuvamız İstanbul'lardan öğrenci yurtlarına, çiftçilere destekten öğrenci desteklerine, yeni doğan paketinden emeklilere pazar desteğine, kent lokantalarından bölgesel istihdam ofislerine, bağımlılıkla mücadele hizmetlerinden bütünleşik halk sağlığı merkezlerine, İstanbul'un ve ülkemizin belediyecilik tarihinde görülmemiş pek çok öncü uygulamaya imza attık." ifadelerini kullandı.

Aslan, İBB'nin metro, ulaşım, altyapı, çevre, kentsel dönüşüm, yeşil alan, eğitim, kültür, sağlık ve spor yatırımlarının rekor düzey olduğunu söyleyerek, "Bizden önceki yönetimin kullandığı bütçenin neredeyse yarısıyla, onların yaptığından misliyle fazla iş yaptık." dedi.

Kent lokantası sayısının 17'ye ulaştığını belirten Aslan, 3 milyonun üzerinde kişiye 40 liraya 4 çeşit yemek verdiklerini anlattı.

İBB'nin 6 yıllık faaliyetlerine değinen Aslan, yaklaşık 187 milyar liralık yatırım yaptıklarını, hane halkına 51 milyar lira cari transfer gerçekleştirdiklerini, ulaşım desteği için 198 milyar lira yatırım yaptıklarını anlattı.

Aslan, çevre için 50 milyar lira, sağlık ve sosyal hizmetler için 54 milyar lira, spor, kültür, eğitim hizmetleri için 41 milyar lira ve raylı sistemlere sermaye için 55 milyar 293 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydetti.

Fen işlerine yaklaşık 55 milyar lira sermaye yatırımı yaptıklarını söyleyen Aslan, "Yol yapım ve bakımı için gerçekleştirdiğimiz harcama 28 milyar liranın üzerinde. Ulaşımı bu dönemde yaklaşık 39 milyar lira sübvanse ettik. İstanbul'un dört bir yanında büyük yatırımlar yaparken, borçlandığımızdan daha fazla borç ödemesi gerçekleştiren bir yönetim olduk. Alternatif finansman kaynağı yaratmada örnek işlere imza attık. Örneğin, ülkemizin ve bölgemizin ilk yerel yeşil bonosunu ihraç ettik." diye konuştu.

Aslan, 223 bin 912'si 2024'te olmak üzere 6 yılda İstanbul'daki 369 bin 40 haneye sosyal destek sağladıklarını kaydetti.

Geçen yıl 100 bin üniversite öğrencisine 15'er bin lira nakdi destek sağladıklarını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"2024'te 158 bin 352 çocuğumuza ücretsiz süt ulaştırdık. Evlilik desteği kapsamında yıl içerisinde ihtiyaç sahibi 7 bin 533 çifte nakit destek sunduk. Toplam 16 bin 215 çiftin yanında olduk. Sosyal ve ekonomik dezavantajın yoğun olduğu okul çevrelerinde 2024'te 822 bin 550 adet okul beslenme desteği dağıtımı yaptık. Toplamda 1 milyon 645 bin 550 adet okul beslenme desteğini öğrencilerimize ulaştırdık."

Aslan, İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'yle 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 319 programda 574 bin 278 katılımcıya eğitim verdiklerini aktararak, "111'i Yuvamız İstanbul olmak üzere sayıları 140'ı geçen Ders Atölyelerimiz, Teknoloji Atölyelerimiz ve Gençlik Ofislerimizle çocuk ve gençlerimize eğitim ve gelişimlerinde katkı sunduk. 0-4 yaş arası çocuğu olan 742 bin annenin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmalarını sağladık." dedi.