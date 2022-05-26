İBB Başkanı İmamoğlu Van'da tarihi Akdamar Kilisesi'ni gezdi - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi kiliseyi gezdi.

Partisinin Van'da gerçekleştireceği CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kente gelen İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Gevaş ilçesinden tekneyle Akdamar Adası'na geçti.

İmamoğlu ve beraberindekiler buradaki tarihi kiliseyi gezdikten sonra adadan ayrıldı.