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İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'de Buğday Hasat Etkinliğine Katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de düzenlenen buğday hasat etkinliğine katıldı. İmamoğlu, çiftçilerin temel problemlerinden birinin açıklanan alım fiyatları olduğunu belirterek, İBB olarak çiftçilere destek verdiklerini söyledi. Ayrıca İmamoğlu, tarım yapılan alanları artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de düzenlenen "Buğday Hasat Etkinliği"ne katıldı.

Güntepe köyündeki bir tarlada yapılan etkinlikte konuşan İmamoğlu, çiftçilerin temel problemlerinden birinin açıklanan alım fiyatları olduğunu, bu fiyatlardaki artışların, maliyetlerin ve enflasyonun getirdiği yükün çok gerisinde kaldığını söyledi.

İBB olarak çiftçilere tohum, fidan, mazot, yem, gübre ve ekipman desteği sağladıklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün burada gönüllü çiftçilerimizin desteğiyle toplam 130 dekara 7 çeşit buğday, 82 dekara da 4 çeşit arpa ekimini biz yaptık. Bugün hasadı gerçekleşecek 5 çeşit yerli buğday tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilmiş tohumlardır. Fide ve tohumları destek kapsamına almadan önce doğru yerde doğru ekim yapabilmek için tarlalarda denemeler yapıyoruz."

İmamoğlu, İstanbul'da tarım yapılan alanları 51 bin dekar artırdıklarını, ilerleyen dönemde bu yöndeki çabalarının süreceğini dile getirdi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyen İmamoğlu, "Bugünün bereketi akşam da milli takımımıza bol bol gol versin. Yapılan haksızlığa karşı pırlanta gibi gençlerimizin ayakları, bilekleri, gücü yerinde olsun." dedi.

İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve tarla sahipleriyle biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul Tarım Politika Spor Güncel Haberler

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