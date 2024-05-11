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İBB Başkanı İmamoğlu, Ramallah Belediye Başkanı Kassis ile Görüştü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis ile bir araya geldi. İmamoğlu, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurgulayarak, yardım tırlarını Gazze'ye gönderdiklerini ve her konuda Filistin halkına yardıma hazır olduklarını belirtti. İmamoğlu ayrıca, Ramallah'taki Osmanlı Adliyesi projesinde yer almak istediklerini ve şehre dönük projelerde destek olacaklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis ile bir araya geldi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te gerçekleşen görüşmede İmamoğlu, İsrail'in ağır saldırısı karşısında Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurguladı.

İmamoğlu, Türkiye'de yaşayan Filistinli öğrencilere katkı sunduklarını ve ihtiyaçlarını takip ettiklerini belirterek, " Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım tırlarımızı gönderdik. İhtiyaç olan her hususta Filistin halkına yardıma hazır olacağız." dedi.

Süreci derin üzüntüyle takip ettiklerini bildiren İmamoğlu, tüm uluslararası platformlarda "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını, yaşanan vahşetin bir an önce durması ve kanın akmaması, savaşın sona erdirilmesi, katliama dönen bu saldırının sona ermesi gerektiğini" dile getirdiklerini belirtti.

İmamoğlu, Filistin'in en önemli şehirlerinden Ramallah'taki Osmanlı Adliyesinin yeniden yapımıyla ilgili projede yer almak istediklerini ve süreci desteklediklerini kaydetti.

Konuğuna, yapılacak her örnek çalışmada İstanbul'un yanlarında olduğunu ileten İmamoğlu, "Şehrinizdeki dayanışmaya katkı sunmaya, atık yönetimi ve çevreyle ilgili atacağınız adımlarda size her türlü desteği sunmaya hazırız. Şehre dönük iyileştirici tüm projelere de destek olma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kassis de ülkesinde ve yönettiği şehirde yaşadıkları zorlukları anlattı.

İkili ilişkilerinden memnun olduklarını belirten Kassis, şöyle devam etti:

"Bütün gözler Gazze'de ama Batı Şeria'da durum gün geçtikçe çok daha ciddileşiyor. Böyle bir durumda insanların üzerindeki gerginliği almak ve yerel hizmetleri sürdürmek, yerel hükümetler için çok zorlu bir durum. Biz de sizin gibi genç bir toplumuz. Dün BM Genel Kurulu çok önemli bir karar aldı ve tabii ki Türkiye bizim yanımızda yer aldı. Bu topraklarda insanlarımızın varlığını sürdürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz ülkemiz için ölmek istemiyoruz, ülkemiz için yaşamak istiyoruz. Yerel yönetimler açısından bu çok zorlu bir durum."

Görüşmede, İBB Genel Sekreter yardımcıları Pelin Alpkökin ve Mahir Polat ile İBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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