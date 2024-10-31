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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in Gözaltına Alınması Üzerine Açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in Gözaltına Alınması Üzerine Açıklama
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada, hukuka ve demokrasiye darbe vurma çabalarını kınadı. İmamoğlu, hükümeti itibar suikastları yapmakla suçladı.

ESENYURT Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Çağlayan adliyesine getirilmesinin ardından partililer adliye önünde toplandı. Adliyeye gelerek açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nın hemen bir sonraki gününde hukuka, adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir, yaşadıklarımız utanç vericidir. Bugün demiştik ki şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Yine kitaplardan alıntıları, taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek, uydurulmuş belgelerle içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastları yapıyorsunuz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer için Çağlayan adliyesi önüne sevenleri ile partililer toplandı. Gece saatlerinde Çağlayan adliyesi önüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gelerek açıklamalarda bulundu.

'İTİBAR SUİKASTLARI YAPIYORSUNUZ'

İmamoğlu, "Yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nın hemen bir sonraki gününde hukuka, adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir, yaşadıklarımız utanç vericidir. Bugün demiştik ki şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Yine kitaplardan alıntıları, taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek, uydurulmuş belgelerle içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastları yapıyorsunuz. Utanç vericidir yine seçmenin iradesini yok sayan, iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici, kendini ev sahibi vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız. Hani önyargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz, hani İmralı'dan meclise bir yol yapıyordunuz. Ne oldu da bu yolu yaparken birdenbire Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını tutuklayıp, yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Allah aşkına sizin İstanbul'la derdiniz nedir, İstanbullarla derdiniz nedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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