İbb Başkanı İmamoğlu, Musevilerin Bayramını Kutladı Güncel Haberler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Musevilerin Roş Aşana bayramını kutlarken, “Bayram bereketinin coğrafyamızda hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Musevilerin Roş Aşana bayramını kutlarken, "Bayram bereketinin coğrafyamızda hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Musevilerin Roş Aşana bayramını kutladı. İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Musevi hemşehrilerimizin Roş Aşana Bayramı'nı tebrik eder, bayram bereketinin coğrafyamızda hayırlara vesile olmasını dilerim" paylaşımını yaptı. Kaynak: ANKA / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İstanbul Güncel Haberler

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