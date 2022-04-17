İBB Başkanı İmamoğlu Köy Enstitülerinin 82. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köy Enstitülerinin 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. İmamoğlu "Köy Enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kesinlikle en özgün ve önemli eğitim atılımıdır" dedi.

Köy Enstitüleri'nin 82. kuruluş yıldönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle Haliç Kongre Merkezi'nde kutlandı. Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği(YKKED) Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"KÖY ENSTİTÜLERİ HALA KILAVUZUMUZ OLMAKTA"

"KÖY ENSTİTÜLERİ, AYDINLANMA IŞIĞININ MEŞALELERİDİR"

"BUGÜN HEPİMİZ KÖY ENSTİTÜLÜYÜZ"

Mandolin Grubu'nun katılımcılara konser vermesi sonrası etkinlik son buldu.