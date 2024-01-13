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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Karanfilköy'deki dairelerin hak sahiplerine tahsis edilmesi çekiliş töreninde yaptığı konuşmada, depremlerin bir beka sorunu olduğunu ve çözüm bulmanın önemli olduğunu belirtti. İmamoğlu, İstanbul'un ortak akla ve demokrat bir zihniyete ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, İstanbul'un yönetim koltuğuna oturanın milletini dinlemesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kimsenin burnunun kanamayacağı şekliyle depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız." dedi.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Beşiktaş Karanfilköy'deki dairelerin hak sahiplerine tahsis edilmesi çekiliş töreni, İmamoğlu'nun katılımıyla Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleşti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan askerleri rahmetle anıp yaralı askerlere de şifa dileyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, hak sahiplerini tebrik etti.

Deprem konusuna değinen İmamoğlu, depremin de bir beka sorunu olduğunu ve nerede, kaç şiddetinde olacağı hususunda kimsenin bir yetkisinin olmadığını söyledi.

İstanbul ve çevresinin, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 60'ını ürettiğine dikkati çeken İmamoğlu, "İstanbul aslında belli bölgelere, yörelere, bir yerde olan depreme ya da afete koşar, yetişir, çözüm de bulur ama İstanbul'a çözüm bulmak kolay değildir. Bu bakımdan en az hasarla, en hafif haliyle inşallah, Allah'ımıza dua ediyoruz, hep birlikte çalışarak başaracağımıza da inanıyoruz, kimsenin burnunun kanamayacağı şekliyle depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız." diye konuştu.

İmamoğlu, başkanlık dönemlerinde tek yerde bile özel imar çıkarılmasına müsaade etmediğini ve böyle bir teklifi meclise getirmediklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Bu şehre bir bütün bakmazsak, bu millet nasıl yaşayacak? Mahalleler nasıl oluşacak? Evler nasıl bir araya gelecek? O evleri, okulları, sağlık ocakları, hastaneleri nasıl tasarlanacak meselesine bir bütün bakmayı başaramazsak, bu kadim şehre, Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti İstanbul'a ihanet ederiz."

İstanbul'un ortak akla, demokrat bir zihniyete ihtiyacı olduğunu belirten İmamoğlu, "Temsilciye değil, birinden izin alarak hareket edecek kişilere değil, 16 milyon insandan talimat alan, onların arzularını, isteklerini yerine getirene oy verin kardeşim. Bu kadar basit, başka bir şeye gerek yok. Bu millet temsilciye oy vermez. İstanbul'un koltuğu, İstanbul'un yönetim koltuğu, kumanda koltuğu önemlidir. O koltuğa oturan milletini dinleyecek, 'Tam yol ileri' diyecek." diye konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı tören, noter huzurunda çekiliş yapılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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