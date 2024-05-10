Üye Girişi
Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da yabancı ülke misyon şefleriyle buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluşarak, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısını kınadı ve Filistinlilere yardım sözü verdi. İmamoğlu ayrıca, uluslararası toplumu barış için daha fazla çaba göstermeye davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle buluştu.

Sarıyer'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen buluşmada konuşan İmamoğlu, bu haftaya bir kez daha korkunç bir insanlık trajedisinin damga vurduğunu söyledi.

İmamoğlu, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının insanlık dışı olduğunun altını çizerek, "Refah, İsrail güçlerinin Gazze'de yok etmediği tek Filistin şehridir. Gazze nüfusunun üçte ikisi, yani yaklaşık 1,5 milyon Filistinli evlerinden edildi ve savaştan kaçarak Refah'a sığındı. Zaten savunmasız ve aşırı kalabalık olan bir şehre yapılan bu saldırı, zalimliğin de ötesindedir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 14 bini çocuk 34 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten İmamoğlu, Filistinlilere yardım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İmamoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek, "Netanyahu'nun bu sözde 'varoluşsal savaşı' daha kaç cana mal olacak? İsrail 'topyekun zafer' peşinde, Batı da bu katliamı seyrediyor. Bu, tırnak içinde 'zafer kotası'nın, İsrail'e açılan kredinin sınırı nedir? Daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekecek?" dedi.

Uluslararası toplumu, barış için daha fazla çaba göstermeye davet eden İmamoğlu, bu hafta sonu, muhtemel işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Filistin'deki durumu daha iyi anlamak için Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis'i İstanbul'da ağırlayacağını aktardı.

İmamoğlu, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası topluma yönelik eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:

"Gazze'de yaşanan trajedi konusunda daha güçlü bir duruş içinde olunmaması son derece rahatsız edicidir. Yaşadığımız trajedi karşısında uluslararası toplumun büyük bölümünün sergilediği bu tutum, hukuk ve etik değerler üzerine kurulması gereken küresel barış ve istikrar ihtimalini tehdit etmektedir. Evrensel insani değerler adına şimdiye kadar elde ettiğimiz birikim zarar görmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra antisemitizmin, İslam karşıtlığının ve ırkçılığın hiç olmadığı kadar güçlendiği bir dünyada yaşama riskiyle karşı karşıyayız."

Konuşmasında yerel seçimlere de değinen İmamoğlu, seçim sonuçlarını halkın demokrasiye olan inancının zaferi olarak nitelendirdi.

İstanbul'da yaptıkları çalışmaları da anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Tazelenmiş coşkumuzdan güç alarak, sizlerle kurduğumuz işbirliğini daha da arttırmaya niyetliyiz. Taksim'deki Beyoğlu Sineması'nda özel bir film haftasına ev sahipliği yapmaktan Bulgur Palas'ta bir sanat söyleşisi düzenlemeye kadar İBB, yeni ve yaratıcı ortaklık fikirlerine kucak açıyor. Çok kültürlülük, şehrimizin tarihi dokusuna işlenmiş durumdadır. Sizlerle yürüttüğümüz kolektif çalışmalarla bu temel değeri güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Buluşma, İstanbul Boğazı manzaralı fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu Filistin İstanbul İsrail Refah İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Doğruluk mu cesaret mi soruları! DC soruları! Farklı, ilginç, değişik doğruluk mu cesaretlik mi sorularına örnekler Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı SON DAKİKA 2024? Öğrenmek için TIKLAYINIZ Filistin BM üyesi mi, BM'ye üye oldu mu? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? Ayşegül Ovalıoğlu hangi partiden, nereli, kaç yaşında? Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Muhsin Şentürk neden çekildi? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası faiz getirisi! TAM ATM nedir, ücretsiz mi? TAM ATM'de hangi bankalar var, özel bankalar var mı? 12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title