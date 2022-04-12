İBB BAŞKANI İMAMOĞLU GENÇLEŞEN OTOBÜS FİLOSU İLE ARIZALAR AZALACAK

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 160 yeni otobüsten 30'unun bugün metrobüs hattında hizmet vermeye hazır olduğu duyuruldu. Düzenlenen teslim törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bazı bozulmalar, arızalar yaşanıyor. Gençleşen filomuzla bunu daha da azaltacağız. Bekleme sürecini ve yığılma pozisyonu da azaltacağını ön görüyoruz. Amacımız gerçekten İstanbul'da bu güzel kadim kentte, bu şehrin güzel insanlarına yakışır, hızlı, güvenli, konforlu bir taşıma hizmeti sunabilmek dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Türkiye'de tek ulaşım zammı yapan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi değildir diyerek, Türkiye'nin en ucuz ulaşım imkanı sunan belediyelerinin başında geldiklerini belirtti.

İBB'nin satın aldığı 160 yeni otobüsün ilk bölümünü oluşturan 30 yeni otobüs, İETT Edirnekapı Otobüs Garajı'nda düzenlenen törenle teslim alındı. 21 metrelik 200 yolcu kapasiteli 25 metrelik 280 yolcu kapasiteli araç metrobüs filosuna katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törende, metrobüs hattında çalışmaya başlayacak yeni otobüslerin test sürüşüne İBB Başkanı İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu test sürüşünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ulaşım zammına ilişkin, Türkiye'de tek ulaşım zammı yapan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi değildir. ve iddiayla söylüyorum ki, özellikle öğrenci ulaşımı bakımından Türkiye'nin en ucuz ulaşım imkanı sunan belediyelerin başında geliyoruz diye konuştu.

'100 ADET 21 METRE, 60 ADET 25 METRELİK ARAÇ ALINDI'

Teslim töreninde yaptığı konuşmada otobüslerin hayırlı olmasını dilediğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bizim bir otobüs yenilemesine ihtiyaç duyduğumuzu defalarca dile getirmiştik. Bu yetmez, ihtiyacımız var. Bizi engellemezlerse daha hızlı hallederiz. 3 yıl bakım onarım garantili garaj işletim modeli olacak şekilde hazırlanan şartnameler gereği arkadaşlarım geçen yılın Ağustos ayında 100 adet 21 metre, 60 adet de 25 metre araç alımı için ihaleye çıkıldı. İETT tarihinde ilk kez herkese açık bir şekilde canlı olarak bu ihale yayınlandı. En avantajlı teklifi sunan Akia ve Otokar firmalarıyla da süreç eylül ayında sözleşme imzalanarak başlatıldı. Bir yönüyle de milli sanayiye destek olmanın da gururunu yaşıyoruz. Çünkü her iki firmamızda Milli Sanayimizin ülkemizde üretim yapan iki kurumu dedi.

'GENÇLEŞEN FİLO İLE ARIZALARI DA AZALTACAĞIZ'

Araçların yaşına bağlı olarak bazı arızaların yaşanabildiğini hatırlatan İmamoğlu, Bazı bozulmalar, arızalar yaşanıyor. Gençleşen filomuzla bunu daha da azaltacağız. Araçların bir arıza yapma oranı vardır. Yani sıfır arıza diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de yok.. Bizim de araçlarımızda bir arıza yapma oranı var ve bu oranın yıllar içerisindeki seyri sistematik olarak, matematiksel olarak İETT'nin verilerinde de var. Yani geçmişe dönük bugünlerde var olan bazı çok eskimiş filolardan ötürü kaynaklanan artışlar olsa da genelinde İETT'nin geçmişe dönük artan bir arıza oranı yok. Burada özellikle gençleşen filo ihtiyacı olduğunun altını çizelim. Buradaki yatırım yapma kararlılığımızın da altını çizelim. Yoksa gerçekten filomuza göre önemli bir yatırımdır 160 araç ama bu kadar büyük filoya göre de ihtiyaç açısından çok daha yolumuz olduğunun da altını çizmek isterim diye konuştu.

BEKLEME SÜRESİ VE YIĞILMALAR AZALACAK

İmamoğlu, Yola uygun hale getirilerek tasarlanması, yolcu şartları düzeltilerek özel olarak üretilmesi de İstanbul için ayrı bir kazanç. Kullanılan metro tipi kayar kapılar ile yolcu iniş binişleri de iniş binişleri daha da kolay gerçekleşecek. Araçlarımızın yüksek yolcu kapasitesi sayesinde de aslında yolcu kapasitesi tarafından baktığımızda yüzde 10 kapasitemiz artmış olacak. Tek seferde taşınan yolcu sayımız bu anlamda metrobüs hattındaki kapasiteyi de rahatlatmış olacak. Biliyorsunuz metrobüs hattımızda özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bekleme sürecini ve yığılma pozisyonu da azaltacağını ön görüyoruz. Amacımız gerçekten İstanbul'da bu güzel kadim kentte, bu şehrin güzel insanlarına yakışır, hızlı, güvenli, konforlu bir taşıma hizmeti sunabilmek. Yeni araçlarımızın mevcut araçlarımıza göre yolcu başına birim yakıt tüketiminin daha düşük olması da ayrı bir kazanım olacak ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, test sürüşünün ardından gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İmamoğlu'na açmış olduğu 250 bin liralık manevi tazminat davasına ilişkin, Beyefendi incinmiş. İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan görevini yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili süreçlere müdahil olmasın. Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır ifadelerini kullandı.

'TEK ULAŞIM ZAMMI YAPAN İBB DEĞİL'

İmamoğlu, Türkiye'de tek ulaşım zammı yapan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi değildir. ve iddiayla söylüyorum ki özellikle öğrenci ulaşımı bakımından Türkiye'nin en ucuz ulaşım imkanı sunan belediyelerin başında geliyoruz. ve Türkiye'de içinde Millet İttifakı'nın da olan Cumhur İttifakı'nın da olduğu belediyeler zam yapmıştır. Kocaeli'ye gidin zam yapmıştır. Bursa'ya gidin zam yapmıştır. ya da Ankara'ya gidin, İzmir'e gidin, zam yapmıştır. Tek İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam yapmamıştır. ve hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi onların zam yaptığı tarihlerde de zam yapamamıştır. UKOME'de uzun sürelere engellenmiştir. Biz her şeye rağmen doğru yapacağız. 3 sene önce öğrenci kartı 85 liraydı. Biz göreve geldik, 40 liraya indirdik ve o zaman mazot 6 liraydı. 4 sene önce 85 liraya satıyorlardı öğrenci kartını mazot 6 liraydı. Öğrencilerimizi aldatmaya çalışıyorlar. Öğrencilerimizin zekası onları çok şeyle katlar yani. Onun için biz her şeye rağmen doğruyu yapmaya devam edeceğiz diye konuştu.