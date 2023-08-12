İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt'ta Projeleri Paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta devam eden Haramidere Islah Projesi'nin çalışma alanında sakinlerle bir araya gelerek tamamlanan, devam eden ve planlanan projeleri paylaştı. İmamoğlu, İstanbul'da yapılan değişimlere ve çözümlere vurgu yaparak, projelerin kentsel hayatı dönüştürme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, devam eden Haramidere Islah Projesi'nin çalışma alanında Esenyurt sakinleriyle buluşarak tamamlanan, devam eden ve planlanan projeleri paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre programa, İmamoğlu'nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu ile dernek temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da son dönemde güçlü ve önemli bir enerji yakaladıklarını ifade etti.

İstanbul'un dört bir yanında hayatı olumlu yönde değiştirmeye çaba gösterdiklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Güzel değişimlere ve köklü çözümlere imza atıyoruz. Projelerimizin özellikle bir bütün olarak kentsel hayatı dönüştürme kabiliyetine sahip olması için gayret içindeyiz. Olan durumu idare etmiyoruz, radikal kararlar alıyoruz. Projelerin birbiriyle etkileşimine, diyaloğuna dikkat ediyoruz. Kendi aralarındaki sinerjiyi önemsiyoruz. Burada bir altyapı projesini çözerken üstündeki yeşil alan dönüşümünü, meydanları ya da hemen yanı başına nasıl fonksiyon koyabileceğimizi, oraya nasıl bir kreş oturtabileceğimizi ya da insanların çocuklarıyla birlikte, özellikle kadınların bu bölgede faydalanabilecekleri sosyal alanları nasıl yaratabiliriz diye ortak bir sinerjiyi ortaya koyuyoruz."