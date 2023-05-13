İBB Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta 'Halk Buluşması'nda konuştu Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok güçlü bir ittifakımız var. Öncelikle içinde altı siyasi parti ve kadroları var ama daha önemlisi içinde milletin evlatları var. Sizler varsınız. Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok güçlü bir ittifakımız var. Öncelikle içinde altı siyasi parti ve kadroları var ama daha önemlisi içinde milletin evlatları var. Sizler varsınız. Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız." dedi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması"na katılan İmamoğlu, seçim süreci boyunca Türkiye'nin her yanını dolaştığını söyledi.

Bu memleketin insanlarıyla çok güzel bir geleceğe hep birlikte yürümeye kararlı olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Çocuklarımıza çok güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğe dair umudu yüksek bir süreci hazırlıyoruz. Kirli dili, kötü bakışı, somurtkan yüzlü bir devletin sürecini geride bıraktık. Güler yüzlü, şefkatli, insanlarıyla hasbihal eden, insanı birbirinden ayırt etmeyen, herkese eşit davranan bir süreci başlatacağız." diye konuştu.

Halk ne derse onun olacağını ifade eden İmamoğlu, "ben" döneminin biteceğini, "biz" döneminin başlayacağını kaydetti.

Birlikte konuşup birlikte karar alacaklarını anlatan İmamoğlu, "Çok güçlü bir ittifakımız var. Öncelikle içinde altı siyasi parti ve kadroları var ama daha önemlisi içinde milletin evlatları var. Sizler varsınız. Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek güçlü bir demokrasi bayramını yarın ilan edeceklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla artık 24 saat kaldı. Bu pırlanta gibi gençlerimize, kızlarımıza, delikanlılarımıza bir çift sözüm var. Bu seçim, sevgili gençler, sizin önünüzdeki 25 yılın, 30 yılın düzeninin, rejiminin, sisteminin seçimi. Onun için hayatınızın en önemli kararlarından birisini vereceksiniz. Sakın ha, bir oyu bile eksiltmeden sandığa gidin. 'Yarın, öbür gün şunu yaparım.' demeden, bugünün işini yarına bırakmadan, mutlaka ve mutlaka kararınızı Millet İttifakı'ndan yana, kararınızı, size bu yolu açacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanın. Çok önemli."

Seçimi Ankara'da takip edecek

İmamoğlu, daha sonra Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Metro İstasyonu Elma Bahçesi'ndeki "Halk Buluşması"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, seçimi Ankara'da, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer liderlerle beraber takip edeceğini belirten İmamoğlu, saat saat gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Pendik Sahil Tören Alanı'ndaki "Halk Buluşması"na da katılan İmamoğlu, burada da bir konuşma gerçekleştirdi.