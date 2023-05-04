İBB Başkanı İmamoğlu, Çorlu'da 'Halk Buluşması'na katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Devletin temelinde, adalet olursa, bu topraklar üzerindeki her şey sağlam olur, güzel olur, güçlü olur.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Devletin temelinde, adalet olursa, bu topraklar üzerindeki her şey sağlam olur, güzel olur, güçlü olur. " dedi.

İmamoğlu, Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok tarihi bir seçime gittiğini söyledi.

Millet İttifakı'nın Türkiye'ye basit bir hükümet değişimi vadetmediğini belirten İmamoğlu, " Millet İttifakı, 'Ahmet kalksın, Mehmet otursun' diye gelmiyor, Millet İttifakı bu bozuk düzeni değiştirmeye geliyor. Devletimizin temellerini, adalet üzerine, sağlam bir biçimde oturtmaya geliyoruz. Devletin temelinde, adalet olursa, bu topraklar üzerindeki her şey sağlam olur, güzel olur, güçlü olur. Devletin temelinde adalet olursa, kardeşliğimiz, birliğimiz sağlam olur, daim olur." diye konuştu.

İmamoğlu, Millet İttifakı'nın tek derdinin gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak olduğunu ifade etti.

Seçimlere az bir süre kaldığını anımsatan ve destek isteyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın tek derdi, bu topraklara Hazreti Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin o güzel felsefesinin her sathına yayılması. İnsanlarının birbirini sevmesi, sayması, teknolojiyi yakalayan, 21. yüzyılın en öndeki ülkelerinden biri olmasını sağlamak bu ittifakın tek derdi. Bunu anlatın, 'bu iktidarın tek derdi bu' diyerek kapı kapı gezerek. Bu bir parti seçimi değil, 'bir düzenin değişmesi' diyerek kadını, erkeği, genci, emeklisi hep birlikte çalışmaya hazır mıyız?"

Partililerin gönüllü olarak sandıklarda görev almasını isteyen İmamoğlu, 14 Mayıs'ı demokrasi şölenine dönüştüreceklerini söyledi.