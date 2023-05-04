İBB Başkanı İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın test sürüşüne katıldı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın test sürüşüne katıldı.

Test sürüşü sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yaklaşık 9-10 ay sonra Samandıra'dan bir kişinin, 40-45 dakikada Üsküdar'a gelebileceğini söyledi.

Bugün gerçek bir test sürüşü yaptıklarını aktaran İmamoğlu, "2024'ün ocak-şubat aylarında halkımızla buluşturacağımız bir işten bahsediyoruz. Bu, iş yapma biçimidir. Bizim anlattığımız tam da budur." dedi.

Bunun, bir parti projesi olmadığını, milletin projesi olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu, milletin projesi, devletin projesidir. Devlette devamlılık esastır ama biz, dileriz ve isteriz ki, yarınlarda biz bir işi başlatıp, devredeceğimiz zaman, eksiksiz devretmeyi biliriz. Eksiksiz devredip, bir sonraki gelenin de onu devam ettirmesini dileriz. Devamlılık esastır."

Bir projeyi başlatmanın maharet olmadığını, işi yapmanın, bitirmenin ve hizmete açmanın maharet olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bu konudaki maharetimiz devam ediyor. Ben, ekip arkadaşlarıma, arka planda gözükmeyen herkese, emekçilere, yüklenicimize yürekten teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki milletimize hayırlı, çok faydalı bir işi tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Gururlu bir test sürüşü yaptıklarına değinen İmamoğlu, "Hep beraber 2024'ün ocak, şubat eksenindeki bir takvimde, trenimize bineceğiz, Samandıra'da ineceğiz. Sultanbeyli'ye olan kısmının da test sürüşünü yapacağız. İnşallah yıl bitmeden de o kalan kısmı bitireceğiz." dedi.

"Hedefimiz, 2024 marta kadar, 5 istasyonu işletmeye almak"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ise metro hattının ilk etabı için Deutsche Bank'tan 110 milyon avro, eurobond tahviliyle de 60 milyon avro finansman sağladıklarını söyledi.

İkinci etap için de kredi aldıklarını ve kullandıklarını belirten Alpkökin, "Üçüncü etap kredisi olarak da Türkiye'de belediyelerde hiç yapılmayan bir finansal enstrümanı burada kullanacağız, Asya Yatırım Bankası. Çin'den geliyor. Onlar garantör olacaklar. Avrupalı bankalar da bize en düşük faizle 125 milyon avro gibi bir kredi verecek." diye konuştu.

Hedeflerinin, 2024 yılının mart ayına kadar, 5 istasyonu işletmeye almak olduğunu, bunun için yoğun çalıştıklarını aktaran Alpkökin, şöyle devam etti:

"Meclis Mahallesi-Sarıgazi istasyonları arasında ilk trenimizin hareketini üç gün önce yaptık. Hiçbir problemimiz yok. Bundan sonra, 3 istasyondaki ve hat üzerindeki çalışmalarımız da eş zamanlı devam ediyor. Aynı zamanda da hızlıca 7-7,5 ay sürecek bir sinyalizasyon sürecini de daha kısa zamanlara çekip bu hattımızdaki 5 istasyonu 2024'ün başında açmaya çalışıyoruz. Aynı tarihte bizim Sultanbeyli için yine böyle bir tren hareketi yapma hedefimiz var. 2024'ün sonunda da testleri tamamlayıp Sultanbeyli'ye kadar metro hattını açmış olacağız"

"Bu şehrin çocuklarının, gençlerinin eğitimine yardım ettik"

İmamoğlu, test sürüşünün ardından Sultanbeyli'de halk buluşmasına katıldı.

İstanbul'da başlattıkları deprem seferberliğini, seçimden sonra ülke genelinde başlatacaklarını ifade eden İmamoğlu, depreme hazırlığın önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını söyledi.

Vatandaşa hizmet etmek üzere gelmiş hizmetkarlar olduklarını dile getiren İmamoğlu, sosyal yardımları tam 5 katına çıkardıklarını anlattı.

Göreve geldiklerinden bu yana, parti ayrımı gözetmeksizin her ilçeye eşit ve adil hizmet götürmek için özenli çalıştıklarını belirten İmamoğlu, "Bu şehrin çocuklarının, gençlerinin eğitimine yardım ettik. Gençlerimize çok özel fırsatlar hazırladık özellikle gençlerin eğitimine, üniversiteye hazırlıktan tutun burs vermeye kadar…" dedi.

İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.