İBB Başkanı İmamoğlu, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de vatandaşlarla buluşma programına katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, siyasetin iş yapmak ve çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Ekonomik krizin daha başında olduklarını belirten İmamoğlu, "Sevgili hemşehrilerim, benim güzel komşularım, uçurumun kıyısında geziyoruz ama hala kurtulma şansımız var. Şimdi önlem alırsak hep birlikte bu canım ülkeyi düze çıkartırız." dedi.

"28 Mayıs'ta görevimizi yerine getireceğiz."

Bir güne bile tahammülleri olmadığına değinen İmamoğlu, "Krizden de kurtuluruz, bütün sıkıntılardan da kurtuluruz. Ekonomiyi batıranları da bu görevden uzaklaştırmanın tek yolu var. 28 Mayıs'ta görevimizi yerine getireceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaşlardan destek istedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023