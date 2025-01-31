İbb Başkanı İmamoğlu: 'Bugünkü mesele adalet, hak, hukuk arama meselesidir.'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "16 milyon insanın temsilcisi, burada böyle bir ifade vermemeliydi. Böyle bir ifade günü olmamalıydı. Bugünkü mesele adalet, hak, hukuk arama meselesidir." dedi.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesinin alınmasının ardından, toplanan kalabalığa hitap etmek üzere adliyeden ayrıldı.

Bu sırada, İmamoğlu'nun konuşacağı otobüsün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinin yakınındaki Abide-i Hürriyet Caddesi'ne getirilmesi üzerine polis ekipleri, otobüsün biraz ilerisinde barikat oluşturdu.

Polis ekiplerini zorlayarak otobüsün önüne geçmek isteyen kalabalığa izin verilmemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında polis gruptakilere müdahale etti.

"Yargı böyle işlesin ama sebepsiz yere de buralara gelmeyelim"

İfadesini verdikten sonra caddeye gelen İmamoğlu, otobüsün üzerine çıkarak kalabalığa hitap etti.

Herkesin çok zor koşullarda kendisine destek olmak için geldiğini anlatan İmamoğlu, "16 milyon insanın temsilcisi, burada böyle bir ifade vermemeliydi. Böyle bir ifade günü olmamalıydı. Bugünkü mesele adalet, hak, hukuk arama meselesidir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, bugün büyük bir dayanışma ruhu içerisinde olduklarını kaydetti.

Polis ile katılımcılar arasında yaşanan arbedeye değinen İmamoğlu, "Korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz. Ayağına taş değmesin diye dua ettiğimiz polisimiz ile halkımızı karşı karşıya getiren aklı da kınıyorum. Bunun o kadar kolay halledilme ortamı var ki." dedi.

İki konu nedeniyle ifadeye çağrıldığını, birincisinin bir panelde yaptığı konuşma olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu bir şaşkınlık. Hem de daha konuşmamız yeni bitmiş, pat diye... İkincisi, bir bilirkişi. Artık ismini söylemeyeceğim, herkes tanıyor. Öyle bir bilirkişi ki istatistik kurallarını alt üst ediyor. Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresinde hangi konu var ise özellikle soruşturmanın başladığı anda ilk bilirkişi olarak çağrılıyor ve o bilirkişi raporlarıyla dava açılıyor." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, "Bu millete kötülük düşüneni, bu milletin birlik ve beraberliğini alt üst etmeye çalışanı ben ifşa etmeyeceğim de kim edecek. Hep ifşa edeceğim. İfşa etmeye devam edeceğim. Onu ifşa ettim diye yargının işlemesini engelleyici veya kötüleyici vesaire diye ifadeye çağrıldım. Etki altına alıyormuşum." açıklamasını yaptı.

Savcının odasında avukatlarıyla beraber ifade verdiğini anlatan İmamoğlu, "Beni nezaketle karşılayan, ifade vermemi sağlayan Savcı Bey gibi, ben onun önünde önümü iliklerim. Yüce Türk yargısı önünde, o önünü iliklemez. O benim yargıcım, o benim savcım. Bu ülkede önünde, yargının önünü iliklemesi için mücadele eden, talimat veren zihni de bu ülkeden söküp atacağız, onları evine yollayacağız. Ben nezaketi için teşekkür ediyorum. Yargı böyle işlesin ama sebepsiz yere de buralara gelmeyelim." ifadelerini kullandı.

"Demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise İmamoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Demokrasinin olmazsa olmazının basın ve fikir özgürlüğü olduğunu ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

"Bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşması suretiyle kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız. Bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden, fikrinden, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soruşturulmaktan korkmuyoruz. Böyle bir dünya yok. Elbette yargılayacaksınız. Sonuçta karar vereceksiniz."

Yavaş, buradan Silivri'ye gideceğini ve tutukluları ziyaret edeceğini belirterek, "Madem, 'Silivri soğuktur' sözü FETÖ döneminden beri ağızlarda pelesenk olmuş. İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.