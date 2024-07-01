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İBB Başkanı İmamoğlu, Belediye Binalarında Güneş Enerjisi Kullanımını Hedefliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2029 yılına kadar belediye binalarında enerji ihtiyacının tamamını güneşten sağlayacak seviyeye gelinmesini hedeflediklerini söyledi. İmamoğlu, güneş enerjisi sistemleri yatırımlarının önemini vurgulayarak, çevre dostu binalara sahip olmayı amaçladıklarını belirtti.

??????? İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2029 yılına kadar belediye binalarında enerji ihtiyacının tamamını güneşten sağlayacak seviyeye gelinmesini hedeflediklerini söyledi.

İmamoğlu, Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir" kavramlarıyla yola çıktıklarını belirtti.

İstanbul'a 13 milyon metrekarenin üzerinde aktif ve kaliteli yeni yeşil alanı kazandırmanın önemli bir mesafe olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Çevre yatırımları o kadar geniş ki İSKİ'nin attığı her adım, yaptığı her iş, aslında çevreye büyük katkı sunan işler ve yatırımlar. Bugünkü konumuz olan ve her bir arkadaşımızın gerçekten keyifle, gururla anlatabileceği, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik devasa yatırımlarımız var." dedi.

İmamoğlu, Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nden toplam 1 milyon 400 bin insanın elektrik ihtiyacını karşılayabildiklerini anlattı. Bu tesis sayesinde 1 milyon ton metan gazı salınımını da engellediklerini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kapasiteleri arttırmak adına da yoğun çalışma içerisindeyiz. Odayeri'nde açtığımız tesisin bir benzerini Kömürcüoda'da ve Şile'de de açmak için yoğun çalışma içindeyiz. Güneş enerjisinden maksimum fayda sağlamayı çok önemsiyorum. Bu konuda da seferber olmuş durumdayız. Belediyemizin tesislerinin kullandığı enerjiyi, güneş enerji santrallerinden sağlamak için bir atılım yürüttüğümüzün altını çizeyim. Hedefimiz 2029 yılına kadar belediyemiz binalarında enerji ihtiyacının tamamını güneşten sağlayacak seviyeye gelerek, yüzde 100 çevre dostu binalara sahip bir kurum haline gelmek. Bu sayede, yıllık 148 bin ton karbondioksit salınımını da engellemiş olacağız."

İmamoğlu, pek çok içme suyu terfi merkezinde ve çeşitli İSKİ binalarında yenilenebilir enerji kaynakları projelerini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul Güneş Ekonomi Güncel Haberler

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