İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞLA İLGİLİ VATANDAŞLARI UYARDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen sağanak yağışla ilgili vatandaşları uyardı. İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca bölgelerine normalde 1 yılda düşmesi beklenen yağışın 3 günde yağdığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, vatandaşları bu gece 21.00-22.00 saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağa karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen sağanak yağış öncesinde açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca bölgelerine normalde 1 yılda düşmesi beklenen yağışın 3 günde yağdığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, vatandaşları bu gece 21.00-22.00 saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağa karşı tedbirli olmaya çağırdı. İBB'nin 5 bin 7 personel, 2 bin 83 araç ve iş makinesi ile sahada olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, "4,5 yıl içerisinde İBB, özellikle kusurlu altyapıya, sıkıntılı, sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelere yoğun yatırımlar yapmıştır. Bir kısım kronik sorunların yaşandığı altyapı kesişme noktalarında, artık 150 nokta diyebileceğimiz ve 20 milyar lirayı aşan değerlere ulaşmış bir yatırımı yapan bir kurum olduğumuzun altını çizeyim. 150'ye yakın noktada yaptığımız çalışmalar, karşılığını vermiştir. ve bu alanlarda su birikintisi veya o çirkin görüntüleri hiçbir noktasında yaşamadık" şeklinde konuştu.

"NORMALDE 1 YILDA YAĞACAK YAĞIŞ 3 GÜNDE DÜŞTÜ"

Kentin bazı bölgelerinde metrekareye 100 kilogramı aşacak biçimde yağış düşeceği uyarısında bulunan İmamoğlu, "Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görüyor arkadaşlarım. 'Metrekareye 100 kilo' derken bunun anlamını daha netleştirmek adına şöyle ifade etmek isterim. Örneğin İstanbul'un bazı ilçeleri, bugüne kadar son iki yağışta yağan yağmurun üstüne böyle bir yağış daha aldığı takdirde, normalde ortalama bir yılda alacağı yağışı oralar 3 günde almış olacak. Örneğin; Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca veya yakın yörelerine bu bahsettiğimiz oranda bir yağış daha düştüğü takdirde, buraların bir yılda alacak olduğu yağışı, üç yağışta almış olacak anlamına geliyor. İklim değişikliğinin yarattığı yağış değişiklikleri, hayatı derinden de etkilemekte. Bu tür afet anlarına çok etkili hazırlıkları bütün arkadaşlarımla yapıyoruz. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, 5 binin üzerinde kadrosuyla sahada olacak. Toplamda araç ve iş makinası sayımız da 2 bin 83 olacak. Yönetici arkadaşlarım da bu kumanda masasından gerekli müdahaleleri yapıyor olacaklar ve takibi yapıyor olacaklar" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

Yağışları evinde, dışarıda ya da iş yerlerinde karşılayacak vatandaşlara da uyarılarda ve iş birliği çağrısında bulunan İmamoğlu, "Bu yağış öncesinde yoğun bir hazırlık da yapıyoruz. Özellikle ağustos ayı itibarıyla çok yoğun bir kanal temizliği, saha temizliği, mıntıka temizliğinin, yağmur suyu kanalları, atık su kanalları noktasındaki çalışmalarımız ve temizliklerimizin de burada en büyük destekçimiz olduğunu ifade edeyim. Şu zaman diliminde dahi yoğun bir biçimde kontrollerin yapıldığını, temizlik ekiplerimizin ama İstanbul Büyükşehir Belediyemizin İSTAÇ kurumuyla beraber olsun ama İSKİ olsun ama Yol Bakım veya diğer birimlerimiz olsun, tamamen bu temizlik konusuna sıkı bir şekilde eğildiğini ifade edeyim" diye konuştu. Vatandaşların, ilçe belediyelerinin ve diğer kamu kurumlarının da sürece dahil olduğunu belirten İmamoğlu, ilgili kuruluşlarla irtibatlı bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini aktardı.

"TALEP VE İHBARLAR İÇİN 153'Ü ARAYIN"

Vatandaşlardan gelecek taleplere ve ihbarlara 153 Çözüm Merkezi üzerinden müdahale edileceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Bunları takip eden saha ekiplerimiz; başta itfaiye, zabıta gibi birçok birimimizin saha içerisinde alacağı tedbirlerle hazırlıklı olduğumuzu ifade edeyim. Bizimle irtibat kuran vatandaşlarımızın özellikle gerekli hususu net biçimde paylaşmaları işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii yine bu tür afet anılarında sokak canlılarını da önemsiyoruz. Hayvancılıkla uğraşan, 'köy, mahalle' diyeceğimiz alanlardaki sıkıntılı halleri takip ettiğimizi yine belirteyim. Aynı zamanda sokaklarda, caddelerde bulunan canlılarla ilgili de arkadaşlarımızın gerekli tedbirleri, başta Veterinerlik birimimiz olmak üzere, aldıklarını da ifade edeyim. Olabilecek aksiliklerde Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler gibi birimlerimiz, vatandaşlarımızın hem yardımına koşacaklar hem de acil ihtiyaçlarını giderebilecek, başta konaklama olmak üzere, her türlü hususa hazır" bilgilerini paylaştı.

"BARAJLARIMIZ 3 GÜNDE 7 MİLYON METREKÜPE YAKIN SU TOPLADI"

"Bu akşam lütfen tedbirli olalım" diyen İmamoğlu, kamuoyu bilgilendirmesini şu sözlerle tamamladı: "5 bin 500'e yakın çalışanımızın sahada koşuşturmasına yardımcı olacak hangi tedbirleriniz varsa, alın. Kendi deneyimlerinizden, eğer kalmamanız gereken bir noktada yaşıyor ya da duruyorsanız, orada durmayın. Özellikle ifade edeyim ki; bizden her türlü desteği istediğinizde de, arkadaşlarımızın sizlere yardımcı olacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. İnşallah sadece bereketi konuştuğumuz, barajlarımızın dolduğunu konuştuğumuz bir akşamı yaşarız. Ki şu ana kadar 7 milyon metre küpe yakın bir suyu, barajlarımız toplamış durumda sadece şu son iki günde. Bunun büyük bir bölümünün de özellikle Avrupa yakasında olmuş olması da bizim için çok çok sevindirici. Umut ediyorum ki bu yağışlar, yine barajlarımıza pozitif etkisi yüksek şekilde olacaktır. İstanbul'umuzu Allah korusun. Mücadelemizi birlikte vereceğiz. İnşallah yarın sabah sadece bereketi konuştuğumuz bir sabaha uyanmış olalım."