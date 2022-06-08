İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları ağırladı - Haberler

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İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları ağırladı

AA - Berk Özkan - Güncel
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İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep'te düzenlenen 57'nci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcuları ile görüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep'te düzenlenen 57'nci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcuları ile görüştü.

Belediyenin Saraçhane'deki binasında sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Erman Eltemur ve Burak Uygur ile bir araya gelen İmamoğlu, sporcuların çocuklarla buluşmasının onları olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

İmamoğlu, hayatın sadece spor değil disiplin, karakter, ahlak ve centilmenlik olduğunun anlatılmasının önemine değinerek, "Siyaset hariç, tüm alanlarda sizin katkınıza ihtiyacımız var. Sizi keyifle izliyoruz. Başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de Türk Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan 7 altın madalyadan 4'ünün kulübün sporcularına ait olduğunu belirterek, "Turnuvaya gidemeyen sakat arkadaşlarımız da vardı. Onlar olsaydı, biraz daha belki bu dereceler artabilirdi." diye konuştu.

AA / Berk Özkan - Güncel

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