İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kabul etti - Haberler

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İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kabul etti

AA - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları ağırladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden (İBBSK), Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, ikinci olan Yunus Emre Başar ve üçüncüler Ahmet Uyar, Burhan Akbudak ve Osman Göçen ile İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, Güreş Koordinatörü İbrahim Demirtürkoğlu ve antrenörleri Saraçhane'deki makam odasında kabul eden İmamoğlu, şampiyonlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sporculara konuşan İmamoğlu, İstanbul'un 2036 olimpiyatlarına aday olduğunu hatırlatarak, "Bu şehrin olimpiyat kazanması için bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım. Tek başına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz lazım." dedi.

Türk sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kabul etti

İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kabul etti

İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kabul etti

AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güreş, Güncel, Haberler

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