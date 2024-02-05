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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yeni Otobüslerin Tanıtımında Konuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni alınan otobüslerin tanıtım toplantısında konuştu. İmamoğlu, kurumsal ittifaka rağmen İstanbul İttifakı çağrısı yapmanın önemini vurguladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni alınan otobüslerin tanıtım toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Kurumsal ittifaka rağmen ben İstanbul İttifakı çağrısı yapmıştım, iyi ki yapmışım. Çünkü gerçek olan ve kalıcı olan bu anlamdaki toplumsal ittifakı kurabilmektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli'de bulunan İETT garajında düzenlenen yeni otobüslerin filoya katılım törenine katıldı. Otobüsleri gezen İmamoğlu, bu sırada gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtladı.  DEM Parti'nin İstanbul'da kendi adayını çıkaracağını açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Her siyasi partinin kendi karar alma süreci içerisindeyiz. Benim hiçbir partiyle ilgili tek bir sözümü bile duymadınız, duymayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL İTTİFAKA RAĞMEN BEN İSTANBUL İTTİFAKI ÇAĞRISI YAPMIŞTIM"

'2019'da Millet İttifakı adayı olarak girmiştiniz. Şimdi farklı bir siyasi tablo var. Partiler kendi adaylarıyla giriyor, bu sizi siyaseten zorlayacak?' sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Hayır, zaten o günde inandığımız şey toplumsal ittifaktı, İstanbul ittifakıydı. ve o zaman da iki partinin ittifakı olmasına rağmen sahada oluşan başka katkılar da oldu biliyoruz. Ama kurumsal ittifaka rağmen ben İstanbul İttifakı çağrısı yapmıştım, iyi ki yapmışım. Çünkü gerçek olan ve kalıcı olan bu anlamdaki toplumsal ittifakı kurabilmektir. Bazen, hizmet için kurulur, bazen demokrasi için kurulur, bazen adalet için kurulur, bazen çocuklar için, kentler için kent dayanışması, kent uzlaşması için kurulur. O bakımdan biz şu anda daha güçlü bir şekilde İstanbul'un korunması, Kanal İstanbul gibi İstanbul'u tehdit eden birçok unsurun bu kente gelmemesi. Vahşi uygulamalarının olmaması adına büyük bir İstanbul dayanışması, büyük bir İstanbul ittifakının devam etmesini zaten çağrı olarak yapıyoruz" diye konuştu.  '9 Şubat'a kadar DEM Partiyle işbirliği kapıları açık mı?' şeklindeki soruya ise İmamoğlu, "Biz siyasi partilerin hiçbirisiyle ilgili tek bir cümlem olmadı olmaz, teşekkür ederim" diyerek yanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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