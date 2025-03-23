İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Tutuklu şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel