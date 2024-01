İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Samatya yağmur suyu tüneli TBM indirme töreninde konuştu

İmamoğlu, Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İSKİ Samatya yağmur suyu tüneli TBM indirme törenine katıldı. İmamoğlu, "Bu yer altına yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu elbette yapılırken hissetmiyorsunuz. Yapıldıktan ve hayata geçtikten sonra hayatınızdaki bir kısım tehditlerin ortadan kalktığında ya da ulaşım gibi, metroyla ilgili yapılan yatırımlarda hayatın kolaylaştığında aslında farkına varabiliyorsunuz. Bu kapsamda yer altında İSKİ'nin yaptığı yatırımlarda çok ama çok kıymetli. Tabiri caizse yer altına bir tünel açma makinesi daha indiriyoruz. Tabii açıkçası TBM denilen bu makine bizim 2019'dan bu yana yaptığımız hizmetlerle ilgili özellikle bir simge diyebilirim. Çünkü tabiri caizse arı gibi yer altında çalıştık. Bunun içerisinde kimi yerde metro çalışmaları, kimi yerde İSKİ çalışmaları, kimi yerde fen işleri, altyapı ile ilgili çalışmalar, bütün bunlar kılcal damarlar gibi yer altında yani tabiri caizse yüzlerce kilometre, neredeyse bir kısım atık su, yağmur suyuyla ilgili yatırımları da kattığınızda binlerce, on binlerce kilometre, içme suyu kattığınızda, isale hatlarını böylesi bir çalışmayı ortaya koymanın keyfini ve gururunu yaşıyorum. Çünkü İstanbul buna çok muhtaç, iddiayla söylüyorum tarihinin hiçbir döneminde, hiçbir periyodunda bu kadar altyapı çalışmasını yaşamadı. Dört buçuk yıldır İstanbul'un altında vızır vızır çalışıyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL BOĞAZI'NDA ONLARCA NOKTASINDAN, ATIK SUYUN DENİZE AKIŞINI SEYRETTİLER"

Önceki yıllarda İstanbul'da alt yapıya hizmetin yapılmadığını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un altyapı sorunlarını ele alma biçimimiz ve önceleme anlayışımız tam da işte durumu idare etmekle, şehri yönetmek arasındaki farkı çok net ortaya koyan bir durum tespitidir. İstanbul'un bizden önce durumu idare eden bir anlayışı olduğu, ortaya çıkan yeraltı çalışmalarıyla, altyapı çalışmalarıyla ve eksiklikleriyle daha da netleşmiştir. Çünkü, yer üstünde çalışan boyutuyla biraz gözleri boyamak daha kolay olabiliyor. İnsanlarınızı çalışıyor hissi vermek daha kolay ama biz böyle bir anlayışla sürece bakmadık. Zira biz aynen hayatta fani olmak gibi bu görevlerin de gelip geçici olduğunu gerçekten bilen insanlarız. Bulunduğunuz dönemi en ahlaklı, en faydalı şekliyle insanlarınıza hizmet etmenin ve ahlaklı bir duruşla zihinlerde kalmanın çok daha kıymetli olduğunu, her şeye bedel olduğunu bilen bir kültürün temsilcileriyiz. Yıllarca bu eşsiz şehrin denizine, kanalizasyon akarken seyrettiler. Dünyanın göz bebeği İstanbul Boğazı'nda onlarca noktasından, Marmara Denizi'nin onlarca noktasından atık suyun denize akışını seyrettiler. Bunlar öncelenseydi çoktan biterdi. TBM dediğimiz makine yeni icat olmadı. Biz işte bu sel baskınlarını, su baskınlarını dert edindik. Büyük can ve mal kayıplarını yaşarken bu şehir, seyirci olanların o ihmallerini biz kendi dönemimizde kapattık ve ihmalin yerine hizmeti getirdik" şeklinde konuştu.

"BU ŞEHİR, BU AKIL VE BU ANLAYIŞLA 15-20 SENEDE NELER NELER KAYBETTİ"

İmamoğlu, "Yakında bizim dilimizi literatürümüzü, terminolojimizi kullanmaya başlayacaklar, kullansınlar. Amacımız zaten onların da iyileşmesi. Bu anlamda tam da İstanbul'un 130 noktasında sel ve su baskınını bu şehrin kaderi diye tariflenen süreci ortadan kaldırmanın gururunu yaşıyorum. Can ve mal kaybı yaşanmamasının gururunu yaşıyorum. Bir, bir buçuk saatte, iki saatte 100 kilo, 120 kilo, 150 kilo yağışlar gördük, 3-4 saatte. Açık söyleyeyim, biraz heyecanlanmıyor değilim. Ama heyecanım her yağmurdan sonra azalıyor. Çünkü ya acaba bir şey var mı? Bazen Can Bey'i arıyorum, bazen AKOM'u arıyorum. 'Hiçbir şey yok Sayın Başkanım' cevabını alıyorum. İnsanlar gayet mutlu, huzurlu. 3-3,5 senede yani bu değişebiliyor. Düşünsene bu şehir, bu akıl ve bu anlayışla 15-20 senede neler neler kaybetti" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDE OLMAYAN HİÇBİR ŞEY ONLARIN DA GÜNDEMİNDE YOKMUŞ"

İstanbul'un su toplama havzalarıyla suyunu sağlayan şehirlerden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Bizim şehrimizin ortasından koca nehirler akmıyor. Bizim şehrimizin ortasından dünyalar güzeli İstanbul Boğazı geçiyor. Onu ikilemek istediler, kanal manal dillerinden uçtu gitti. Hani bizde de 'ikile' derler ya biraz öyle oldu bu iş, biraz öyle oldu. Unuttu, unuttular. Dil yok, konuşamıyorlar. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey onların da gündeminde yokmuş. Az mı bağırdınız mecliste, sizi gidi siz" dedi.