İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, evinde gözaltına alındı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.
Evinde gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Pehlivan, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel