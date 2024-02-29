İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Metroları yapacağız, yeşil alanları yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İcraatta Türkiye'de rekor kıracağız. Metroları yapacağız, yeşil alanları yapacağız." dedi.

İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen halk buluşmasında otobüsün üzerinden katılımcılara seslendi.

Konuşmasında ailesinden bahseden İmamoğlu, "Benim rahmetli dedem Adalet Partiliydi. Bir kardeşim Milli Selamet Partiliydi. Sonra amcam Milliyetçi Hareket Partiliydi. Babam Anavatan Partisinin kuruluşunda siyaset yaptı. Aynı zamanda benim anneanne tarafım, dedem, bütün dayılarım Cumhuriyet Halk Partiliydi." diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul'da 5 yıl önce göreve geldiğini hatırlatarak her ilçede vatandaşlardan destek istediğini kaydetti.

Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olacağını dile getiren İmamoğlu, "Hizmeti getirdik. İcraatta Türkiye'de rekor kıracağız. Metroları yapacağız, yeşil alanları yapacağız." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Yenikapı'da düzenlenen Kafkas Kültür Buluşmaları'na da iştirak etti.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, Kafkas kültürünün eşsiz güzelliğini daha iyi anlamak, daha yoğun yaşamak ve daha güçlü paylaşmak için etkinliğe geldiğini belirterek çok farklı etkinliklerle Kafkas kültürünün tanınmasına katkı sunacağını bildirdi.