İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kapalıçarşı'yı ziyaret etti - Haberler

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kapalıçarşı'yı ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kapalıçarşı'yı ziyaret etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, tarihi mekanda devam eden restorasyon ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Kapalıçarşı'ya, ekibi ile birlikte ziyarette bulundu. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kapalıçarşı Denetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı ve Kapalıçarşı Esnaflar Derneği ve esnafın eşliğinde, çarşının geleneksel esnaf kahvaltısına katıldı. Kahvaltı sonrasında Kapalıçarşı esnafıyla sohbet eden İmamoğu, esnafın sorunlarını dinledi ardından ahilik geleneği olan tarihi Şark Kahvesi'nin önünde gerçekleştirilen duaya katıldı. İmamoğlu yaptığı konuşmada esnafın ve ziyaretçilerin kurban bayramını kutladı, dükkanları gezdi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş'tan, tarihi çarşının restorasyonu hakkında bilgi aldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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