İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gençlik Meclisi'ne Seslendi

İSTANBUL Gençlik Meclisi'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilgi çağında bu kadar iletişimin, bilginin çok hızlı dağıldığı bir ortamda, bir başkasının bilgisine sonsuz saygı duymalı ve ona gerekiyorsa başvurabilmeyi sağlayan mekanizmalar kurmalıyız. O bakımdan ortak aklın değerine lütfen çok inanın ve çok güvenin. Bugün de geldiğimiz noktada, gençlerin daha fazla aktif olması, rol alması, kararların içinde olmasını sağlamak şarttır. dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kent Konseyi bünyesindeki Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. 'Kent Konseyi Gençlik Meclisi Simülasyonu' etkinliği, İBB Saraçhane Başkanlık Binası'nın meclis salonunda gerçekleşti. İmamoğlu'nun yanı sıra meclis oturumunda, İBB Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi de hazır bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 gün sürecek meclis programının açılışında gençlere seslendi.

DÜŞÜNCE ÜRETMEK ZORUNDA OLAN BİR ŞEHRİN, HER ŞEYİ BİLEN TAVIRDA OLMASINI DOĞRU BULMUYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bugün görüyorum ki gençler, bu emanetin değerini çok iyi biliyor ve bu emanete dönük, geleceğe dönük, çok güçlü ve kararlı bir iradeye sahip olduklarını da gösteriyorlar. Bugün ülkenin, şehirlerin yöneticileri, siyasi karar vericiler; bizler, acaba aynı oranda gençlerin değerini bilebiliyor muyuz. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bugün de geldiğimiz noktada, gençlerin daha fazla aktif olması, rol alması, kararların içinde olmasını sağlamak şarttır, bu kaçınılmazdır, olmak zorundadır. Bu kent ve ülkemiz, genç bir nüfusa sahip. Dünya ölçeğinde baktığımızda, hatırı sayılır oranda gencin yaşadığı bir ülkedeyiz ve şehirdeyiz. Bu kadar yoğun gençlikle bir arada olan ve gençlerin hayatına dair düşünce üretmek zorunda olan bir şehrin, gençler adına her şeyi bilen tavırda olmasını, ben asla doğru bulmuyorum. Dolayısıyla gerçek ihtiyaçların, gerçek taleplerin ve bunun çözümüne dönük süreçlerin, yol haritalarının belirlenmesinde de gençlerin mutlaka etkin rol almaları şart diye konuştu.

İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİNE EKLENMEYE HEPİNİZİ DAVET EDİYORUM

İmamoğlu, Gençlerin yönetime katılmasını sağlayan kurumsal yapılar bizim için çok önemli, sadece bir döneme ait ya da sadece bir başkanın sürece bakışına ait bir mekanizmayla katılımcılığın yönetilmesi, ne yazık ki kalıcı bir sistemi var etmez. O bakımdan biz sistem kurmayı, kurumsallığı ve bu sistemle birlikte daha ileriye taşımayı önemsiyoruz. İstanbul Kent Konseyi, tam da işte bu niyetle kurulmuştur. Bütün bu mekanizmalar, özellikle lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Kent Atölyeleriyle kurulan mekanizmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki gençliğin ruhunu yaşayan, yaşatan ve onlardan faydalanarak, onların destekleriyle beraber İstanbul kentine politikalar üretmenin aşamalarıdır. İstanbul Gönüllüleri de aslında böyle bir aşamayla yola çıktı ve İstanbul için çalışmak hem kendine hem de bu şehre değer katmak isteyen bir sahayı, sürdürülebilir bir şekilde ve sürekli bir şekilde harekete geçirmenin önemli bir zemini oldu İstanbul Gönüllüleri. Burada da gençlerin varlığı ve gençlerin oradaki sayısının yüksek seviyeye ulaşması, bizler için çok ama çok önemli. İstanbul Gönüllülerinin daha yoğun aktifleşeceği bu günlerde, her birinizi İstanbul Gönüllülerine eklenmeyi, onlarla birlikte burada ürettiğiniz o kurumsallığı, sahada fiiliyata dönüştürmeye davet ediyorum. dedi.

GENÇLERİN FİKİRLERİNE İNANIYORUM VE ONLARA GÜVENİYORUM

'En tehlikeli şey, her şeyi ben bilirim iddiasıdır diyen İmamoğlu, Bu tehlikeyi hiç kimse, ailesine bile yaşatmamalı. Topluma hiç yaşatmamalı, yani bir şehre, bir ülkeye. Bu kadar tehlikeli bir şey olamaz. Yani bilgi çağında bu kadar iletişimin, bilginin çok hızlı dağıldığı bir ortamda, bir başkasının bilgisine sonsuz saygı duymalı ve ona gerekiyorsa başvurabilmeyi sağlayan mekanizmalar kurmalıyız. O bakımdan ortak aklın değerine lütfen çok inanın ve çok güvenin. ve bunun önündeki bütün engelleri kaldırın, kaldırmalıyız. Gençlerin böylesi ortamları yakaladıklarında, ben iyi biliyorum ki; daha üretken, daha yaratıcı oldukları net. O bakımdan ben, bu akıl mekanizması üzerinden gençlerin fikirlerine inanıyorum ve onlara mutlak güveniyorum. Gençlerin aklına inandığım kadar, fikirlerine inandığım kadar, şunu da söyleyeyim; vicdanına, adaletine ve cesaretine de son derece yüksek seviyede inanıyorum. Bu anlamda çok kararlı, çok dayanışmacı ve aynı zamanda kendi kişisel beklentilerinin önüne mutlak toplumsal beklentileri ya da ihtiyaçları koyabilme karakterlerinde her gördüğümde gururlanıyorum ve alkışlıyorum. Tabii gençlerin sözlerini sakınmadan, her koşulda doğru bildiklerini söyleyecekleri bu mekanizmalar, yanlışın karşısında doğrunun ve adaletin oluşmasına çok değerli bir ortamda sağlamış oluyor ifadelerini kullandı.