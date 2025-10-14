İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Hapis Talebi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Ayşe GÜREL/ -İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan iddianame hazırlandı. Aslan'ın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Adliyesi Güvenlik Müdürü Adnan A., Güvenlik Amirleri Engin A. ve Ayhan Ö., Güvenlik Şefi Aykut T. ile güvenlik görevlileri Mehmet S., Doğan D., İlhan G., Mesut E. ve Emrah E.'nin 27 Mayıs günü yaşanan bir olaya ilişkin tuttukları tutanak üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianameye göre, 26 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü İstanbul Adliyesi 6. kat D Blok koridorunda, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgular yapıldığı sırada, İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyeye geldi. Aslan'ın, koridora girmek istemesi üzerine güvenlik görevlilerinin kendisine alanın kısıtlı olduğu ve yalnızca avukatların alınabildiği bilgisini verdiği aktarıldı. Uyarılara rağmen Aslan'ın, "Size emir veren kim ise onu buraya çağırın, bana sizler dokunamazsınız. Cumhurbaşkanı ile bile ben tokalaşıyorum, benim deli damarım var. Allah'tan başka kimseden korkum yok, yakarım bak ortalığı, istifa ederim. Yemin ederim bak yakarım, dokunulmazlığım var benim, buraya gireceğim yoksa burayı yakarım." şeklinde beyanlarda bulunduğu ve görev yapan personeli tehdit ettiği tespit edildiği belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelendiği, görüntülerde ses kaydı bulunmadığı, ancak güvenlik müdürü Adnan A. ile bazı güvenlik görevlilerinin net biçimde görüldüğü belirtildi. Görüntülerde, Nuri Aslan'ın dört kişiyle birlikte kısıtlı alana doğru ilerlediği, güvenlik görevlileriyle tartışma yaşandığı ve Aslan'ın girmekte ısrar ettiği, görevlilerin ise buna engel olmaya çalıştığı ifade edildi.

'CEBİR VE TEHDİT UNSURLARI OLUŞTU'

İddianamede, Aslan'ın kullandığı sözlerin ve davranışlarının kamu görevlilerinin görevini yapmasını engellemeye yönelik 'cebir ve tehdit' niteliğinde olduğu vurgulandı. Bu nedenle suçun unsurlarının oluştuğu ve kamu davası açılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

2-İstanbul - FETÖ'nün kumpas soruşturmasında 18 yıl sonra 6 şüpheli yakalandı

Ayşe GÜREL- Emre KURT / - FETÖ'nün 'Ergenekon' soruşturmasında kumpas kurduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ümraniye'de 2007'de ele geçirilen el bombaları ve devam eden Ergenekon soruşturmaları öncesinde, FETÖ yapılanmasında sözde emniyet imamı ve sözde MİT imamı görevlerinde bulunan 2 şüphelinin yurt dışına çıkarken, gözaltına alınacak kişilerden bazılarının isimlerinin kodlanmış şekilde üzerlerinde bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Haziran 2007 tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na Ümraniye'de bir gecekonduda bomba bulunduğu yönünde gelen ihbarla ilgili yapılan inceleme yapıldı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan ve 1 ay sonra tahliye edilen bir kişinin tanık beyanlarına göre, iki mağdur ailesine ulaşarak olayın bir kumpas olduğunu, bu durumun vicdanını rahatsız ettiğini söylediği öne sürüldü. Soruşturmada, şüphelilerin ihbar tarihi ve sonrasına ait HTS ve baz kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, geçmiş tarihli bilirkişi raporları ile güncel tarihli bilirkişi raporları arasında çelişkiler olduğu tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu sandıkta, Olay Yeri İnceleme görevlilerinin yaptığı güncel incelemede, operasyon tarihinde Jandarma İstihbarat'ta yüzbaşı rütbesinde görev yapan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında halen tutuklu bulunan bir kişinin parmak izi ile eşleşme bulundu.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ümraniye'de ele geçirilen el bombaları ve devam eden soruşturmalar öncesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasında 'Emniyet İmamı' ve 'MİT İmamı' görevlerinde bulunan iki kişinin yurtdışına çıkarken üzerlerinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınacak bazı isimlerin kodlanmış şekilde listelerinin bulunduğu da tespit edildi. Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.