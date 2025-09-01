İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 2025-2026 Av Sezonu Açılışında Balıkçılara Destek Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde düzenlenen 2025-2026 Av Sezonu Açılışı programına katıldı.

İBB Başkanvekili Aslan, buradaki konuşmasında, İstanbul'un denizle iç içe olduğunu, balıkçılığın kadim şehir İstanbul'un en eski miraslarından ve ticaretlerinden biri olduğunu söyledi.

Aslan, yeni sezonun hem balıkçıların yüzünü güldürmesi, hem de İstanbulluların sofrasına bereket getirmesini temenni ederek, "Tüm üreticilerimize hayırlı avlar diliyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Haydi rastgele. Vira Bismillah." dedi.

Konuşmasının ardından Aslan, İSYON Genel Müdürü Hamdi Arpa ile yasağın kaldırılması sonrası tutulan balıkların mezadına katıldı.

Programa, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Cebi, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, çok sayıda belediye çalışanı ve balıkçı katıldı.