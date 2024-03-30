Üye Girişi
Haberler

İBB Başkan adayı Kurum, partisinin Güngören mitinginde konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek." dedi.

Murat Kurum, partisinin Güngören Millet Bahçesi'nde düzenlediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini söyledi.

Deprem sorununun algı ve reklam belediyeciliğiyle, trafik sorununun ise "engelleniyoruz siyaseti" ile çözülemeyeceğini kaydeden Kurum, "Bu milleti kandırdılar, aldattılar hala da aldatmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Kurum, İBB yönetiminin 2019 yılında verdikleri vaatleri yerine getirmediğini belirterek, "Biz, deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar kendi ikballeri için balya balya para kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanı açıkladılar. Sonra da bir baktık 1,5 milyar liralık yeni mallar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde İstanbul'un kaynaklarını kent için kullanacaklarına dikkati çeken Kurum, bu milletin kendini unutanlara, kaybolan yılların hesabını sandıkta yarın soracağını vurguladı.

"Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek." diyen Kurum, İstanbul'un 5 yıldır unutulduğunun altını çizdi.

Murat Kurum, "Yarın sandığa gittiğinizde bir tarafta deprem çilesi bitsin, İstanbul'un bütün konutları sağlam ve güvenli hale gelsin.' diyenler olacak. Diğer tarafta verdiği vaatleri hatırlamayanlar olacak. O yüzden gelin yarın hep birlikte İstanbul'un geleceğine sahip çıkalım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Yaban Çiçekleri dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor? Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ayın kaçında, hangi tarihte? Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Atalanta maçı nereden izlenir? Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç nerede yayınlanıyor? 30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı! Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak? Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu? Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı? OY NE ZAMAN KULLANILACAK 2024: Oy verme saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title