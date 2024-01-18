Murat Kurum: İstanbul'u afetlere dirençli hale getireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'u her türlü afete dirençli hale getireceklerini belirterek, "Herkes kendisini bir kere evinde güvende hissedecek, oturduğu yerde mutlu olacak ve bu anlayış bitene kadar da biz durmayacağız." dedi.

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Okmeydanı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Proje alanını ziyaret etti.

"Sadece İstanbul" diyerek gittikleri her ilçede vatandaşların ne sorunu, problemi varsa onları dinleyip not aldıklarını belirten Kurum, Beyoğlu'nun İstanbul'da dönüşüm projelerinin yoğun bir şekilde yapıldığı ilçelerden biri olduğunu kaydetti.

Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yaptığı Beyoğlu Kentsel Dönüşüm şantiyesinde olduklarını dile getirerek, "Bizi bu şantiyelerde çok göreceksiniz. Bizi hep şantiyelerde milletimizin sorunlarını aynı burada olduğu gibi çözerken göreceksiniz." ifadesini kullandı.

"İstanbul'umuzda 1,5 milyon riskli konutumuz var"

Kurum, projede 939 hak sahibi bulunduğunu belirterek, bu konutları 10. ay itibarıyla bitirip İstanbul'a kazandıracaklarını söyledi.

İstanbul'da bulunan 1,5 milyon riskli konutun 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, şunları dile getirdi:

"Bugüne kadar devletimiz, belediyelerimizle bakanlıklarımızla el birliğiyle özel sektörümüzün de içinde olduğu çalışmalarla birlikte, 2012'den bu yana tüm Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü tamamladı. Sadece İstanbul'da 800 bin konutun güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yaptık. Şu an sahada 171 bin konutumuz aynı Okmeydanı'nda olduğu gibi yerinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde -ki Beyoğlu'ndaki bu dönüşümü yaparken biz davulla, zurnayla başladık, milletimizle birlikte sevincine orada ortak olduk- inşallah bu projelerimize hızla devam edeceğiz."

Kurum, riskli yapı sayısı ve dönüşüm projelerinin tek bir şeyi işaret ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un en büyük ihtiyacı ve vatandaşın gündemindeki en büyük sorun İstanbul'un deprem güvenliğidir, deprem dönüşümüdür. Biz göreve gelirsek, inşallah 31 Mart akşamı da bu anlayışla geldiğimiz gün, saat itibarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde en riskli bölgelerinde, vatandaşlarımızın güvenle huzurla yaşayabileceği gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal donatı alanlarında vakit geçirebileceği dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Bunu çocuklarımız, İstanbullu hemşehrilerimiz, onların yarınları için yapacağız. İstanbul'u bu manada her türlü afete dirençli hale getireceğiz. Herkes kendisini bir kere evinde güvende hissedecek, oturduğu yerde mutlu olacak ve bu anlayış bitene kadar da biz durmayacağız."

"İstanbul'u öncelikle afet öncesi ve afet anına hazırlayacağız"

Afetlere hazır, dirençli bir İstanbul için çalışmaları 3 temel madde üzerinde toparladıklarını aktaran Kurum, "Birincisi İstanbul'u öncelikle afet öncesi ve afet anına hazırlayacağız. Hem afet öncesi için hem de afet anında yapacaklarımız için 39 ilçede 964 mahallemizde ama toplanma alanlarıyla ama helikopter pistleriyle ama itfaiyenin güçlendirilmesiyle ama arama kurtarma ekiplerimizin artırılmasıyla milletimizi bir kere olası afetlere hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İkinci olarak kapsamlı bir planlama yapacaklarını belirten Kurum, 39 ilçedeki vatandaşlarla görüşerek onların rızaları ve talepleri çerçevesinde, güvenli ve huzurlu yuvalarda yaşamaları için kentsel dönüşümü tüm ilçelere yayacaklarını dile getirdi.

Kurum, üçüncü olarak iklim kriziyle karşı karşıya olunduğunu kaydederek, "İklim değişikliğinin etkilerini biz de her geçen gün daha fazla hisseder hale geldik. Dolayısıyla iklim krizi kaynaklı afetlerle de mücadele edeceğiz. Sellerle taşkınlarla yangınlarla mücadele etmek adına bir eylem planı çerçevesinde İstanbul tüm mahalleleriyle birlikte bu afetlere karşı hazır hale gelmiş olacak. Tüm planlarımız ve projelerimiz bu manada hazır durumda. Bu çalışmalarımızı da inşallah çok yakında İstanbullu hemşehrilerimizle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"31 Mart akşamı İstanbul'un her yerinde dönüşüm seferberliğini başlatmış olacağız"

Murat Kurum, göreve gelip de bu 3 başlıktaki adımları atmaya başladıklarında İstanbulluların "İBB bizi tüm afetlere, depreme, sele, yangına hazır hale getiriyor, güvenli hale getiriyor ve bunun için tüm enerjisini, tüm mesaisini harcıyor.' diye düşüneceklerini ve bu huzurla evlerinde olacaklarını dile getirdi.

Daha önceki afetlerde olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların yanında yer alacaklarını belirten Kurum, "İstanbul'umuzda da 31 Mart akşamı sürdürülebilirlik anlayışı ve İstanbul'un her yerinde dönüşüm seferberliğini başlatmış olacağız. Milletimizle el ele vereceğiz." dedi.

Kurum, bir gazetecinin, seçilmesi halinde kentsel dönüşüm alanında yapacağı ilk icraatın ne olacağı yönündeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Burada bilim insanlarımızla beraber çalışıyoruz. Daha önce de görüşmelerimiz kamuoyuna bir şekilde yansımıştı. Bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda İstanbul'un en riskli alanlarından başlamak üzere belediyelerimizle, bakanlıklarımızla, kamuyla, özel sektörle el ele vereceğiz ve en riskli alanda, orada vatandaşımızın kendisini huzursuz ettiği alanda dönüşüm projelerini başlatmış olacağız. Bu projelerin detaylarını inşallah önümüzdeki süreçte milletimize duyurmuş olacağız."

"Burada huzurlu, güvenli, modern bir şekilde yaşamlarını devam ettirecekler"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm projesinin detaylarına değinerek, şunları aktardı:

"Komşularımızla uzlaşarak, tek tek yerinde bütün Okmeydanı'nda örnek olacak bir projenin 1. adasını 3550 adada 939 hak sahibine uzlaşmak suretiyle dairelerini, dükkanlarını vermek suretiyle dönüşümü başlattık. Şu anda yüzde 70 seviyesinde bir tamamlanma oranıyla inşallah yazın sonuna doğru da vatandaşlarımıza artık anahtar ve tapu teslimleri yapılacak, burada huzurlu, güvenli, modern bir şekilde yaşamlarını devam ettirecekler."

Kurum'a ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Kurum ve beraberindekiler daha sonra şantiye alanında işçilerle sohbet etti.