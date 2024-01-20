Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak, İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız." dedi.

Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hikayesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destansı belediye başkanlığıyla 1994 yılında İstanbul'da başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce İstanbul'da, ardından Türkiye'de tarih yazdığını belirten Kurum, "İşte böylesine büyük bir iddia taşıyan İstanbul'un adayı olmak bizim için eşsiz bir gurur vesilesidir." ifadesini kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destekleri için teşekkür ederek, ilçe belediye başkanı adaylarına başarılar diledi.

Kürsüdeki konuşması sırasında yanına kedi gelmesi üzerine gülümseyen Kurum, "Hangi programa gitsek kedi geliyor. Bilerek çıkardılar diyorlar. Biz çıkarmadık efendim." ifadelerini kullandı.

Kurum, 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar gece gündüz azimle çalışacaklarını ifade ederek, "Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş sergiliyor." şeklinde konuştu.

"İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri yapana kadar durmayacağız"

İstanbul'un sorunlarını bilen kadrolarla birlikte şehirdeki tüm karmaşayı sonlandıracaklarını vurgulayan Kurum, "81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokaklar huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, ayrıştırıcı değil birleştirici olacaklarının altını çizerek, "Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini yeniden İstanbul'a kazandıracağız." diye konuştu.

Bu güzel şehri Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacaklarını aktaran Kurum, "İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.