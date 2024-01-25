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İBB, Bakırköy'deki İş Bankası Mensupları Sitesi İncirli parselinin temelini attı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Bakırköy'deki İş Bankası Mensupları Sitesi İncirli parselinin temel atma törenini gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli konutları güvenli ve depreme dayanıklı yapılara dönüştürme hedeflerini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımını yaptığı Bakırköy'deki İş Bankası Mensupları Sitesi İncirli parselinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temelin atılacağı alanda düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da en önemli konularının riskli konutları, güvenli, depreme dayanıklı ve çevreye dost yapılara dönüştürme yolunda hızlı hareket etmek olduğunu söyledi.

Bakırköy'deki yıkılan bu sitenin de bu tür riskli yapılardan olduğunu aktaran İmamoğlu, depreme dayanıklı ve güvenli yapıların yer alacağı bu kompleksin İncirli parselinde 111 hak sahibinin bulunduğunu kaydetti.

İmamoğlu, İstanbul'u düşününce bu yaptıkları çalışmanın ölçek olarak küçük bir iş gözükebileceğini belirterek, "Allah korusun yaşadığımız son depremde, bir sitede bile kaç canı kaybettiğimizi, nasıl bizi acıya boğduğunu düşündüğümüzde bu tür atılan her adımın aslında ne kadar büyük bir iş olduğunu daha iyi kavrıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler butona basarak temele ilk harcı döktü.

İYİ Parti ile DEM Parti'nin İBB adayları

İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, İYİ Parti'nin İBB Başkan adayının Buğra Kavuncu olması ve HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin büyükşehir belediye adayı olacağı iddiasına ilişkin soruya, "Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Daha önce de söylediğim gibi bir siyasi partinin kendi adayını gösterme serbestliğine ya da özgürlüğüne benim laf etmem asla, zaten doğru değil. Kaldı ki her aday değerlidir. Yolu açık olsun." dedi.

Siyasi partilerin aday gösterebileceğini ve kararlar alabileceğini kaydeden İmamoğlu, "Bu konuda adaylar yola çıkacak. Elbette ki bunun bir ihtirasla veya başka duygularla olduğunu vatandaşımız düşünmüyordur diye tahmin ediyorum ya da başka uzlaşmalar var mıdır, yok mudur? Vatandaşlarımız böyle düşünmeyecektir diye tahmin ediyorum. Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Yolları açık olsun. Biz yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, başka bir soru üzerine, İYİ Parti adayı Kavuncu'yu telefonla henüz aramadığını ama adaylıklarına ilişkin süreç tamamlandıktan sonra bütün İBB Başkan adaylarını telefonla arayacağını ve tebrik edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İş Bankası İstanbul Politika Güncel Haberler

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