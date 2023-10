İbb, Avcılar'a Yeni Bir Meydan ve Otopark Kazandıracak Projenin Temelini Attı. İmamoğlu: "Bu Şehrin Elinden 86 Milyar Dolar Alındı"

Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'a 475 araç kapasiteli otopark ve 7 bin metrekarelik meydan kazandıracak projenin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, "Senin, benim, milletin malı üzerinden hesap kitap yaptılar. İmar değişiklikleriyle, sadece kamu mülkü üzerinde imar rantı geliştirerek veya bir kişinin, şahsın malındaki imar artışını sağlayarak, bu şehirde 15 yılda 86 milyar dolarlık rant elde edildi. 86 milyar dolar. Bu şehrin elinden alınan 86 milyar dolar ile İstanbul'un çoktan 850-900 kilometre metrosu olurdu çoktan" dedi.

İBB, Avcılar'a 475 araç kapasiteli otopark ile sosyal ve kültürel ekinliklerin de gerçekleşebileceği 7 bin metrekarelik meydan kazandıracak projenin temelini törenle attı. Namık Kemal Caddesi'nde düzenlenen temel atma töreni; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve eski Avcılar Belediye Başkanı Yüksel Çengel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Hançerli ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İmamoğlu, törende belediyecilik anlayışı ve "gelmiş geçmiş en çalışkan belediye başkanı olma" iddiasına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"BİR CAMİNİN YAPILMASI ENGELLENİYOR, YAZIKLAR OLSUN: Avcılar'da, İstanbul Üniversitesi'ndeki eğitim ve spor hayatımın bir bölümü geçti. Burada okurken, ister istemez burasıyla, Avcılar'la bağlarımız oluyor. Örneğin; buradaki henüz stat olmadan (eski Turgut Özal Stadyumu), toprak haliyle, o toprak sahada, öylesine gelip top peşinde koşmak değil, resmi maçlar oynamış bir kardeşiniz, hemşerinizim. Az önce Belediye Başkanımızın (Turan Hançerli) üzerine basa basa anlattığı buradaki caminin (Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii) de cemaatiyim. Dolayısıyla süreci iyi anlamak lazım. Bir caminin yapılması engelleniyor. Yazıklar olsun. Defalarca içinde bulunduğum bu cami, yıllar önce yapılmış ama ne yazık ki depreme dayanıksız olduğu için Silivri'deki sallantıdan sonra yıkılması öngörülmüş. O günden itibaren süreci devam ettiriyoruz.

BİR MÜFTÜ, 'CAMİ KÜÇÜKMÜŞ' DİYE BİZİ DAVA ETTİ: Bugün temelini attığımız zemin altı otopark ve meydan projesi şekillendiğinde, Avcılar'ın en kalabalık noktasında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'ni de yeniden yapmayı tasarlıyoruz. Bir müftü bizi dava etti. Buraya yürütmeyi durdurma kararı aldı. Niye? Küçükmüş cami! Yani 800 kişi kapalı alanı, dışarısıyla beraber 2 bin kişiyi bulan ibadet noktası olacak bir yer, küçükmüş! Yani bir şehirde, üç yol ağzı hem köprü geçişi hem D100'e bağlantı yolu hem yaya geçişi olan böyle bir kavşak noktada 'büyük yapacağız' hayali! Neymiş? Binlerce kişinin olduğu bir cami. Kardeşim, oraya binlerce kişi gelemiyor bile. Hemen karşıda Cerrahpaşa diye, biliyorsunuz üniversitenin ismi değişti, oranın yerleşim planına da gittim baktım. Orada, üniversitenin içerisinde kocaman bir cami tasarlanmış zaten. Hemen 200 metre karşısı. Hatta ben dedim ki, 'Burada zaten büyük bir cami var. Burada, burayı boğan değil, burayı ferahlatan bir cami yapılmalı.' Sonra dediler ki 'Bir de müftülük istiyorlar. Israrla onun için bunu zorluyorlar.' 'Yazı yazın' dedim, 'Hazine ya da Milli Emlak… Neyse devletin bir yerde arsası varsa, onu bize göstersinler. Avcılar'ın müftülük binasını da biz yapacağız Büyükşehir Belediyesi olarak. Hiç sorun yok. Ama oraya sığmaz' dedim. Orası zaten bir avuç içi kadar yer. Oraya sığmaz.

DERTLERİ, CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI BURAYA CAMİ YAPMASIN. AYIPTIR GÜNAHTIR: Mesele üzüm yemek değil, mesele bağcıyı dövmek. Ben bu aklı tanıyorum. Ben bu aklı biliyorum. Ne biliyor musunuz? Dertleri, 'CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı buraya cami yapmasın'. Evet, ben bu müftü aklını tanıyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Bize Beylikdüzü'nde cami yaptırmadılar. Zorla yaptık. Ben kaçak cami yaptım biliyor musunuz? Mecburen kaçak cami yaptım. Bunu hatırlatıyorum, mecbur. Daha ileri gideyim mi? Camiye imam vermedi aynı müftü. Karadeniz fıkrası gibi değil mi? Dedim ki 'Vermesinler. Gider imamlık yaparız. Yapacak bir şey yok.' Ayıptır, günahtır; yapmayın. O koltuklarda siyaset yapmayın. Ben, buradan Diyanet İşleri Başkanı'na, daha önce bu bu konuyu anlattığım İstanbul Müftüsü'ne sesleniyorum: Ayıptır günahtır. Bu işe müftülüğü, insanların inancının bir nevi oradaki liderini siyasete alet etmeyin. O işin arka planındaki siyasi irade aklını ben biliyorum. Bakın tam proje önünüzde. Şuna 'mescit' diyerek yürütmeyi durdurma mahkemesini açan akıl kötü niyetli akıldır.

BURADAN İHBAR EDİYORUM. AVCILAR'DAKİ MÜFTÜYÜ ŞİKAYET EDİYORUM: Beylikdüzü'ndeki müftülük binasını yaptığımız süreçte de ilçe müftüsü bizi kaçak müftülük binası yapmakla suçladı ve şikayet etti. Yine fıkra gibi değil mi? ve o müftülüğü bitirdik. Ta 2017'de, 2018'de taşınacağı müftülüğe, herhalde 2-3 sene önce taşındılar değil mi Başkan? Niye? İnat. Dert ne biliyor musunuz? 'CHP'li belediye müftülük yapar mı?' Bakın neyi konuşuyoruz? İnançta, en temel şeyi, yani siyaseti dine alet etmemeyi. Benim inancımı sorgulayacak, ister adı müftü olsun, ister adı başka bir şey olsun, benim inancımı sorgulayacak insan daha anasının karnından doğmadı. Bu ülkede kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Dünyada kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Gurur duyuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Beylikdüzü'nde açtığımız taziye evlerinin dahi kapatmaya çalıştılar. Şimdi hayatı başka bir şeye evirmeye çalışıyorlar bu ülkede. Bakın buradan ihbar ediyorum. Kime? Dini siyasete alet edip bu tür hizmetlerin önünü kesmeye çalışan bir kısım memuru, bir kısım amiri ya da Avcılar'daki müftüyü şikayet ediyorum. İhbar ediyorum. Kime ihbar ediyorum? Hükümetin başına. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tutun kim varsa, Diyanet İşleri Başkanı'ndan bakana kadar şikayet ediyorum.

İNANCIN İSTİSMAR EDİLDİĞİ HER YERDE ACI VARDIR, ZULÜM VARDIR: Biraz önce Başkanımız buradan Filistin'deki acıya, oradaki derin acıya mesaj yolladı, bu acının dinmesi ve barışın gelmesi için. Niçin acı var biliyor musunuz? İnancın istismar edildiği her yerde acı vardır, zulüm vardır. İnancı istismar eden her toplumun içerisinde katliam vardır, zulüm vardır. Onun için biz, bu şehirde ve ülkemizde, inancımızı, inançları -herkesin inancı kendine, kulla Allah arasında- kendi çıkarlarına, kendi yaşamlarını iyileştirmeye ya da iktidarlarını sağlama almaya, korumaya kullanmaya kalkan kim var ise, sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz kardeşim, sonuna kadar. Ben bunları anlatırken, içim 'cız' ediyor. Niye 'cız' ediyor? Ben o caminin cemaatiyim. Ben, 17-18-19 yaşında o caminin cemaatiydim, daha sonrasında da. Sen kalkıyorsun -bugün geldin yarın belki başka bir yere gideceksin- müftü olarak, bu şehirdeki insanların hakkını gasp ediyorsun. Masaya bile oturmuyorsun. Kasıtlı davranıyorsun. Ayıptır.

BU YANLIŞLARI ANLATACAĞIZ: Bana, bu kadar niye anlattın? Evet, anlatacağız kardeşim. Öyle kolay değil, işte meydan yapmak veya hayatı değiştirmek. Bu yanlışları anlatacağız. Ama aynı zamanda da arkamıza yaslanıp, işimizi nasıl güzel yaptığımızı da anlatacağız. İstanbul'da hayatı değiştiren meydanlar, küçücük bir yer bile görsek işgal altında… Sarıyer Meclis üyemizi görünce hatırladım; Emirgan'da küçücük bir yer, işgal edilmiş yıllarca. Şimdi Boğaz'ı ferah bir şekilde, püfür püfür esen bir yerde izlediğiniz küçücük bir meydan. Gidin Beyazıt Meydanı'nı görün. Birkaç ay sonra Eminönü Meydanı'nı göreceksiniz. Bayılacaksınız. Mecidiyeköy'e seçim zamanı gidip, 'Bu ne' dedim ya! Bu manzara bize yakışır mı? Allah aşkına işportacılar, şunlar, bunlar, TOMA'lar bilmem ne… Halbuki orada yüz binlerce insanımız vızır vızır oraya buraya gidiyor. Şimdi işinden gidecek adam, evine dönecek ya da evinden gelip işine gidecek… Moral almak ister değil mi? O manzarayı gören nasıl moralli gidecek? Bir tarafta TOMA'lar, bir tarafta işportacılar, kapkaranlık, metrodan metroya ya da metrodan metrobüse, otobüs durakları, İETT vesairenin olduğu yer. Canım Mecidiyeköy böyle bir yerdi. Orada da engellendik. Biraz D100'ün altı falan filan… Neyse, arkadaşlarım bir yöntemle orayı pırıl pırıl bir yer yaptılar. Mecidiyeköy Meydanı'nı görüp, morali düzelerek insanlar evlerine gidiyor, morali düzelerek işlerine gidiyor. Onun için İstanbul'un meydanlarını güzelleştiriyoruz. Bağcılar'da, Esenler'de her yerde meydanlara yeniden dokunuyoruz. Ümraniye'de, Kartal'da her yerde. Muhteşem bir Maltepe Meydanı yapıyoruz.

BİR BÜFE YERİ KADAR YERİ BİLE BİRİNE PEŞKEŞ ÇEKMEDİK: Vallahi hiçbir alanını, bu şehre ve bu şehrin insanına ait bir metrekaresini bile -iddiayla söylüyorum- bir büfe yeri kadar yeri bile, birine peşkeş çekmedik. Milletimizin kullanacağı şekle dönüştürdük. Onun için biz, bu işlerimizi önemsiyoruz. O güzelim camiyi de biz oraya yapacağız. İnsanlarımızın ibadet etmesini en kısa zamanda sağlayacağız. Burada da 500 araca yakın kapasitesi olan otoparkı tıkır tıkır, hızlıca bitireceğiz. Üstünde muazzam bir meydanı olacak. Geçmişte yaşadığım Avcılar ve Beylikdüzü'yle ilgili kurduğum hayaller, önceki İBB yönetimi döneminde yıkıldı. Senin, benim, milletin malı üzerinden hesap kitap yaptılar. İmar değişiklikleriyle, sadece kamu mülkü üzerinde imar rantı geliştirerek veya bir kişinin, şahsın malındaki imar artışını sağlayarak, bu şehirde 15 yılda, 86 milyar dolarlık rant elde edildi. 86 milyar dolar. Arkadaşlarım bunu böyle bir külliyat yaptılar. İsteyen istesin benden, yollayayım. Bunları hep anlatacağız.

PARA İSTEMİYORUZ, PUL İSTEMİYORUZ, SADECE ENGEL OLMA KARDEŞİM: Bu şehrin elinden alınan 86 milyar dolar ile şunlar yapılırdı. İstanbul'un çoktan 850-900 kilometre metrosu olurdu çoktan. Biz tepiniyoruz metro bitirmek için. Tepiniyoruz Sefaköy'ü, Avcılar'a, Beylikdüzü'ne, Esenyurt'a bağlayan metroyu bitirmek için. Kıvranıyoruz, çırpınıyoruz temelini atmak için. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'yla ön protokolünü yaptık. Biz onlar gibi yapmıyoruz. Finansını hazırlıyoruz, projesini hazırlıyoruz, liyakatli bir ihale altyapısını hazırlıyoruz. Uluslararası katılımcılar da olsun, daha uygun fiyata verelim, kredi imkanını bulma konusundaki fırsatlarını arttıralım diye. Yaptık her şeyi, 2 yıldır yatırım planına alınmıyor. 2 yıldır kim cezalandırılıyor? Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü; hepsi cezalandırılıyor. Daha ileri gittik. Şimdi sıfırdan başladığımız Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosunu Saadetdere'ye kadar indireceğiz. Beylikdüzü'ne bağlanacak, Sefaköy metrosunu da Saadetdere'den buluşturacağız o metroyla. Yani öyle bir bağlayacağız ki, İstanbul'un batısında yaşayan 3,5-4 milyona yakın insanın hayatını kolaylaştıracak. ya bunu yatırım planına alsana. Bir imza. Para istemiyoruz. Pul istemiyoruz. Sadece engel olma be kardeşim. Ama o engeli de aşacağız ve insanlarımızın hayatını kolaylaştıracağız.

KOŞAN ADAMIN ÖNÜNDEKİ TAŞLARI TEMİZLEMEK LAZIM: Biz sadece Avcılar değil, 39 ilçemizde hayatı kolaylaştırıyoruz, kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Küçükçekmece'de şimdi bir öğrenci yurdumuzun açılışını yapacağız. Neredeyse bin öğrencimiz yatacak orada. Şunu söyleyeyim: Bizden önce, bir tek yatağı bile olmayan İBB yönetimi oranın temelini attı. Biz bitirdik. Sizce kim için temelini atmıştı oranın acaba? Kimin vakfına verecekti acaba? (TÜGVA ve Ensar sesleri.) Acaba! Yok canım, yanlış biliyorsunuz! Evet, biz aldık, temelini atmıştı, bitirdik. Şimdi orada, Anadolu'dan gelen çocuklar, gençlerimiz, İBB'nin imkanlarıyla, yine halka ait imkanlarla, pırıl pırıl öğrenci yurtlarında yaşayacak. Yola, 'gelmiş geçmiş en çalışkan belediye başkanı olmak' iddiasıyla çıktım. İddialı insan iyidir. Şimdi burada üç belediye başkanımız var. Her birisi de gayet çalışkan. 'En çalışkan ben olacağım' diye kendi aralarında yarışsa, gurur duyarız değil mi? Ne güzel bir yarış. Gidip de 'Senin ayağına çelme takacağım ya da seni geri çekeceğim' demiyor. Siyasette bu yapılır mı? Yapılmaz. Yapılmaması lazım. Geri çekeceğim… Kötü söz kullanacağım… Yapılmaması lazım. Koşan adamın önündeki taşları temizlemek lazım, öyle değil mi? O bakımdan, 'En başarılı olacağım' demek bir iddiadır. Evet, en başaralı belediye başkanı olacağım, en demokrat belediye başkanı olacağım.' Bunu kiminle yapacağım? Bu şehrin 16 milyon insanıyla yapacağız. Allah'ın izniyle başaracağız."

"BU SABAH TAYFUN KAHRAMAN'I SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE ZİYARET ETTİM"

Konuşmasında, sabah saatlerinde Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiğini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz uzadı sohbetimiz. Ona şunu dedim: 'İnşallah bu hukuksuz hapis cezası son bulur. Ben yargıya güveniyorum, güvenmek istiyorum. İnsanlar, adaletli bir dünyada nefes alabilir. Devletin dini adalettir. Çok asil kavramlar bunlar. Adalet, inşallah tecelli edecektir sevgili kardeşim. Ama bil; ortaya koyduğum azmin ve mücadelenin ve kararlılığın en büyük parçası da senin özgürlüğüne kavuşman olacaktır. Senin ve senin gibi adaletsizliğe uğrayanların özgürlüğüne kavuşması olacaktır. İnşallah onu da başaracağız' dedim. Bu vesileyle sevgili Tayfun'un da size selamlarını getirmiş olayım. Orada gecikince program aksadı, buraya geldik. Vaktinizi aldım ama olsun, güzel anılar paylaştık, biraz dertleştik. Zaten biz bizeyiz. Siz, ben, 16 milyon İstanbullu ve 86 milyon Türkiye bizi izliyor. Bizi izlemeye devam edin."

Konuşmaların ardından butonlara basıldı ve Avcılar'ın çehresini değiştirecek projenin temeli atıldı. Avcılar'a kazandırılacak 475 araç kapasiteli zemin altı otopark; 3 bodrum 1 zemin ve 1 normal kattan oluşuyor. Proje kapsamında, 385 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, kütüphane ve Beltur Kafe yer alacak. Zemin altı otopark üzerine inşa edilecek 7 bin metrekarelik meydanda, sosyal ve kültürel aktivitelere imkan sunan 330 kişilik açık hava sahnesi planlanıyor."