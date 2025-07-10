İBB Arnavutköy'deki Yapay Göleti Rehabilite Ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy'deki Martılı Göl olarak bilinen yapay göletin rehabilitasyon çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Gölet, geçmişte can kaybına yol açmıştı ve çalışmalar sonunda eski doğal haline getirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Arnavutköy'deki yapay göletin rehabilite edileceğini duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamada, ilçedeki eski bir maden sahasına su dolmasıyla Martılı Göl veya Mavi Göl olarak bilinen yapay göletin oluştuğu kaydedildi.
Bu gölette geçmişte 2 kişi ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlara ait bazı hayvanların boğulduğu aktarılan açıklamada, belediye tarafından göletin rehabilite edileceği belirtildi.
Göletin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teslim alındığı ve ortak revize projesi yapıldığı bildirilen açıklamada, çalışmalar kapsamında sahaya belirtilen miktarda toprak dolgu işlemi gerçekleştirileceği aktarıldı.
Açıklamada, yapılan çalışmaların ardından bölgenin maden faaliyeti öncesindeki eski doğal haline getirileceği ve tekrardan ağaçlandırılacağı kaydedildi.