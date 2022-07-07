İbb, Anadolu ve Avrupa Yakalarında 5 Ayrı Yerde Kurban Kesim ve Satış Noktası Kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu ve Avrupa yakalarında 5 ayrı kurban kesim ve satış noktası kurdu. İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla kesilecek kurbanlarla binlerce ihtiyaç sahibine ulaşacak. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda temizlikten kesim-satış hizmetlerine, ulaşımdan hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.

289 SATIŞ YERİ 16 KESİMHANEDE HİZMET VERİLECEK

Buna göre İBB, Avrupa Yakası'nda Kayaşehir ve Alibeyköy olmak üzere 2; Anadolu Yakası'nda ise Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir olmak üzere 3 ayrı kurban satış ve kesim tesisi kurdu. Yaklaşık 232 bin 500 metrekarelik alana sahip olan tesisler, 289 kurban satış alanında (padok) ve 16 kesimhanede hizmet verecek.

İSTANBUL VAKFI YİNE BİNLERCE AİLEYİ SEVİNDİRECEK

İBB kuruluşu İstanbul Vakfı, hayırseverlerin bağışlarını bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İstanbul Valiliği'nin izniyle başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli 3 bin 600 TL olarak belirlendi. İnternet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılan kampanyaya katılmak isteyenler, https://istanbulvakfi.istanbul/ sitesi üzerinden bağışta bulunabiliyor.

KESİMLER NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

İBB'den verilen bilgiye göre; kurbanlar, dini vecibelere dikkat edilerek, hijyenik ortamda veteriner hekimlerin gözetiminde kesiliyor. Bayramın birinci günü başlayan işlemler, bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam ediyor. Kesim işlemleri noter huzurunda görsel kayıt altına alınarak yapılıyor. Kesimin tamamlanmasının ardından 3 gün dinlendirilen etler, kuşbaşı olarak pişirilip konserve haline getiriliyor. Geçtiğimiz yıl kolajenli et suyu da üretilen kurban işlemlerine bu yıl ilave işkembe ve kelle paça çorbası da eklenecek. Kurban derilerinin satışından elde edilen gelir, eğitime destek olarak kullanılacak.

İstanbul Vakfı, geçen yılki bağışlarla 231 bin aileye konserve ve 17 bin çocuklu aileye de et suyu (katkısız kolajen) ulaştırdı. İBB İstatistik Ofisi'nin geçen yıl yaptığı kamuoyu araştırmasında, İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmediği tespit edilmişti.

BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kurban Bayramı süresince 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak. Yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alınırken, İBB'nin Pendik ve Sancaktepe'deki kurban kesim alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye iett.istanbul adresinden erişilebilecek.

ANKA / Güncel