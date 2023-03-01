İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İmamoğlu'na 'bütçe revizyonu' yanıtı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bütçemizi revize edeceğiz" açıklamasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün düzenlediği Deprem Eylem ve Müdahale Planı toplantısında, "Uzmanlarla birlikte hazırladığımız Deprem Eylem ve Müdahale Planı'na uygun olarak afet hazırlık dahil bütçemizi revize edeceğiz. Ne kadar artırabiliyorsak, zaruri harcamalarımız bir yana konulmak şartıyla, deprem için ayıracağız. Merkezi idare ve tüm bakanlıkları seferberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Açıklamada, İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Göksu'nun, "İki yıl önce İBB'ye kentsel dönüşüm için bütçe revizyonu çağrısında bulunmuştuk. İBB Başkanı'nın bugün aklına geldi. Şimdi çağrımızı yineliyoruz. Haydi, hemen getirin teklifi, İBB Meclisimizde onaylayalım, işe koyulalım." dediği kaydedildi.

Belediyenin açıklamasında, Göksu'nun, 8 Mart 2021'deki İBB Meclis Toplantısında dile getirdiği "2021'de merkezi hükümetten yaklaşık 20 milyar lira para gelecek İstanbul Büyükşehir Belediyesine. Bu 20 milyar TL'nin yüzde 10'unu kentsel dönüşüm için ayırın. Yüreğiniz yetiyorsa önümüzdeki ay meclise bütçe revziyonunu getirin. Laf yapmayın, iş yapın…" şeklindeki ifadelerine de yer verildi.